Estada al Japó per a Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel

Els esquiadors del Principat, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel, es troben al Japó per a una nova estada per tal de millorar els punts FIS de cara a la temporada vinent. Els andorrans realitzaran diferents curses Far East Cup (FEC), competició de nivell continental amb penalitats que permeten obtenir millora de punts en cas d’estar entre els millors, ja que ara mateix amb 23.00 punts FIS hi ha Cornella i amb 22.94 Gabriel. Mentre, a la llista base provisional per al 2027 es troben amb 26.15 Cornella i amb 30.45 Gabriel. Per a aquesta llista de 2027 s’apliquen els tres millors resultats de la temporada actual.
Les curses
Aquest dijous han disputat la primera cursa d’eslàlom FEC a l’estació de Sugadairakohgen, però els dos no han pogut completar la segona mànega. Demà divendres disputaran un segon eslàlom FEC.
Dissabte tindran entrenament de gegant, amb el diumenge programat dia de descans i començar el segon bloc de curses a Hakuba, amb dues curses de gegant (2 i 3 de març) i altres dues d’eslàlom (4 i 5 de març), totes FEC.