Pressupost aprovat . Tal com era d’esperar els vots dels tres grups que donen suport al Govern (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) han estat els únics que han donat suport al projecte pressupostaria per aquest any. Terceravia i PS han votat en contra.

Prèviament al debat global, les reserves d’esmena presentades des de la bancada socialdemòcrata han estat rebutjades.

Des del Govern s’ha destacat el sentit social i de reforçament de la competitivitat, així com les partides destinades a cultura i sobretot habitatge social. Un pressupost que segons ha remarcat el ministre de finances, Eric Jover, busca reforçar el benestar de la ciutadania. Uns arguments que ha comptat amb altres similars per part dels grups que donen suport al Govern.

El PS justificava el vot negatiu per considerar que no aporta cap solució a problemes que preocupen els ciutadans, com ara l’elevat cost del lloguer. Ha destacat també que es troba a faltar accions per resoldre el problema de les pensions.

Des de Terceravia+UL, Josep Pintat ha destacat que els comptes aprovats per considerar que segueixen la línia dels darrers anys, ja que generen molt més endeutament i no assumeix les recomanacions realitzades pel tribunal de comptes.

La majoria tripartida també ha rebutjat la reserva d’esmena presentada pel PS que demanava reduir en 15 milions d’euros la partida de 27 milions procedents dels beneficis d’Andorra Telecom i que van directament a les arques públiques.