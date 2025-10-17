El Cremallera de Núria guanya els primers premis “Top Rail Tourism-Friendly” que reconeixen l’excel·lència en turisme ferroviari

El Cremallera de Núria, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha estat guardonat amb els premis Top Rail Tourism-Friendly en la categoria “Material Rodant de Curta Distància”, que atorga per primera vegada la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), compartit ex aequo amb RENFE amb la Ruta dels fars. El premi l’ha recollit el gerent de Vall de Núria, Toni Casals Picola, durant la cerimònia que s’ha celebrat a la seu de la UIC, a París. Ferrocarrils gestiona a Catalunya 8 transports turístics, agrupats sota la marca Turistren. L’any passat, més d’1,4 milions de persones van gaudir de l’experiència de viatjar amb els trens turístics d’FGC.
Els premis TopRail, oberts als membres de la UIC, tenen com a objectiu reconèixer i posar en valor els esforços dels operadors ferroviaris que milloren l’experiència dels turistes ferroviaris mitjançant la creació de serveis i infraestructures fàcils d’utilitzar, innovadores i alineades amb les pràctiques de turisme sostenible. TopRail és el sector de la UIC que promou activament els productes de turisme ferroviari, augmentant la visibilitat de l’oferta de serveis. Amb aquests premis, TopRail reconeix l’excel·lència en serveis i infraestructures de turisme ferroviari.
La categoria “Material Rodant de Curta Distància” reconeix els cotxes i/o trens que milloren l’experiència de viatge amb serveis i experiències innovadores a bord i posa especial èmfasi en els dissenys que fan que els viatges en tren siguin inoblidables, ja sigui a través de restauracions patrimonials, solucions sostenibles o característiques modernes. En aquest sentit, els transports d’aquesta categoria són exemples de com el material mòbil i els serveis a bord poden elevar el turisme ferroviari a tot el món.
En el cas del Cremallera de Núria, ha destacat:
. Els seus grans finestrals panoràmics que permeten als passatgers gaudir del paisatge durant tot el seu trajecte i que el tren és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
. Pel que fa al vessant patrimonial, els cotxes són singulars i de marca i s’ofereixen viatges especials els caps de setmana circulant amb un cotxe històric MGB Swiss (Matterhorn Gotthard Bahn). A més, l’estació de Ribes Vila disposa d’un espai d’exposició permanent on es poden visitar locomotores patrimonials, cotxes i equips de l’antic cremallera.
. També s’ha valorat la informació al client, a través d’una àudioguia (que es pot descarregar des del mòbil i està disponible en català, castellà i anglès) en què les persones usuàries reben informació sobre el trajecte, l’entorn i curiositats de la Vall.
. En l’àmbit de la sostenibilitat, s’ha tingut en compte que el Cremallera funciona al 100% amb energia verda i que és l’única via d’accés a Vall de Núria, de manera que actua com a regulador d’accés al Parc Natural.
. I pel que fa a la cooperació amb associacions, Vall de Núria té conveni i col·labora activament amb el Parc Natural de la Capçalera dels Rius Ter i Freser, que conté les altes muntanyes més orientals del Pirineu Català axial i les més properes al mar.