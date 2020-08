El Consell Superior de la Justícia es trasllada a la nova seu

Fa poc el Govern va adjudicar els treballs de desmuntatge, trasllat i muntatge del material des de les dependències actuals fins a la nova seu de la Justícia.

El seu cost ha estat de prop de 80.000 euros i el Consell Superior ha informat que ja s’hi han traslladat.

També preveu que tot el personal que fa tasques en aquest àmbit, unes 150 persones, vagin a aquestes instal·lacions l’1 de setembre.

Les obres d’aquesta infraestructura estan enllestides des de fa uns mesos però hi ha hagut un retard pel confinament causat per la crisi sanitària del coronavirus.

La nova seu de la justícia hauria de donar resposta a diverses necessitats com poder tenir instal·lacions on es gravin els judicis i amb més espai per poder celebrar vistes orals i poder treballar-hi.