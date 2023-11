El Consell de la Gent gran d’Andorra la Vella rep 44 propostes ciutadanes

El Consell de la Gent gran d’aquest dijous (Comú d’Andorra la Vella)

El Consell de la Gent gran d’Andorra la Vella ha celebrat aquest dijous la segona sessió des de la seva formació, que ha servit per a exposar i traslladar al Comú els resultats de la campanya informativa i de la recollida de propostes i consultes que s’ha dut a terme els darrers mesos. En total s’han rebut 44 propostes ciutadanes que els components del Consell s’han encarregat, posteriorment, de debatre i sotmetre a votació per a plantejar les línies de treball a desenvolupar durant el proper semestre.

Els últims mesos el Consell de la Gent gran ha fet tres presentacions (a la Casa Pairal, al Centre cultural la Llacuna i a L’Enclau), per tal de donar a conèixer el seu funcionament i que les persones de més de 65 anys de la parròquia tinguessin constància i poguessin traslladar les seves consultes. El cònsol major, David Astrié, en aquest sentit, els ha felicitat per la bona assistència a les trobades i ha assegurat que ha rebut “comentaris satisfactoris de les diferents presentacions”.

Segons han explicat els consellers, pràcticament la meitat de les 44 propostes rebudes estan relacionades amb els espais a l’aire lliure, sobretot, amb elements com els bancs, els espais d’ombra o l’accessibilitat. També s’han recollit 9 propostes centrades amb la participació social, majoritàriament relacionades amb els serveis adreçats a la gent gran que s’ofereixen des del Comú. Alhora, hi ha 7 propostes d’assistència comunitària, per a respondre a les necessitats d’atenció a les persones grans. Finalment, hi ha hagut 5 propostes que no eren de competència comunal i una que no afectava directament a la gent gran.

Arran d’aquestes propostes, els components del Consell han decidit quines seran les 4 línies de treball a desenvolupar durant el proper semestre. Concretament, se centraran en millorar l’accessibilitat i el confort dels espais a l’aire lliure i plantegen més bancs, més ombres o aparells de gimnàstica, segons l’indret i les necessitats. La segona línia anirà encaminada al SAD: es vol crear la figura d’un intermediari entre el Comú i el Govern per a agilitzar la llista d’espera. La tercera, fer un seguiment de les persones grans que no surten de casa i que no tenen contacte social, per tal de tenir un cens. Finalment, valoraran el problema de l’accés a l’habitatge per part de la gent gran.

En resposta a aquestes demandes i línies de treball, el cònsol major ha aprofitat per a recordar els projectes que s’estan duent a terme a la parròquia, o que es preveuen, i que s’ajustarien a aquestes necessitats. En primer lloc, David Astrié ha destacat la voluntat de compartir els projectes urbanístics amb la gent gran, tal com ja s’ha fet amb la futura plaça del Poble, i així poder adaptar-los. D’altra banda, pel que fa a l’habitatge, ha explicat que al projecte de pisos socials del Cedre es preveu que es pugui reservar un percentatge per a les persones majors de 65 anys, i que ajudaria a alleugerir les dificultats actuals. Per últim, fent referència a les persones que viuen soles, ha indicat que hi ha en marxa un projecte per a tenir un cens i determinar quina és la situació d’aquestes persones.

Els consellers s’han emplaçat a continuar fent trobades mensuals on es seguiran valorant les peticions i propostes. El cònsol major ha agraït la tasca que s’ha realitzat per part dels participants i ha remarcat que en ser el primer Consell de la gent gran “necessita pedagogia i rodatge”, però s’ha mostrat confiat que serà un canal que funcionarà de forma àgil quan estigui consolidat.