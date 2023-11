Encamp homenatjarà diumenge al ciclista Sepp Kuss, guanyador de la Vuelta

Cartell anunciant l’acte de reconeixement al ciclista resident a Encamp, Sepp Kuss (Comú)

El Comú d’Encamp homenatjarà aquest diumenge, 12 de novembre, al ciclista Sepp Kuss, guanyador de la Vuelta Espanya 2023 i actual resident a la parròquia. Des del Comú d’Encamp, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, anima a tothom a participar en l’homenatge destacant que serà una oportunitat “perquè els assistents puguin conèixer de més a prop al ciclista i compartir una pedalada amb ell”. De fet, “Sepp Kuss ha volgut formar part de l’acte des del principi per a viure un acte conjunt amb tothom”.

Marot afegeix que el ciclista “ha donat suport en moltes ocasions a esdeveniments esportius que han tingut lloc a la parròquia”. A més, “és tot un orgull tenir a esportistes de les seves característiques vivint a Encamp. Per tot, estem contents de poder-li fer aquest acte commemoratiu”.

La jornada començarà a les 9:30 amb una trobada a la plaça de Sant Miquel d’Encamp amb el ciclista i a les 10:30 hi haurà una pedalada conjunta fins als Cortals d’Encamp. La sortida serà des de la mateixa plaça i està oberta a tothom qui vulgui participar.

Per a acabar l’acte d’homenatge, a la plaça dels Arínsols d’Encamp, a les 12:00, es faran els parlaments i l’entrega d’un record commemoratiu a Sepp Kuss per part del Comú d’Encamp. També hi haurà signatura d’autògrafs per part del ciclista i tothom qui ho vulgui es podrà fer fotos amb ell per a immortalitzar la jornada.