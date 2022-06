2.125 participants a la 42a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT 

A les 7:30 hores d’aquest dissabte, 11 de juny, es donarà el tret de sortida, des del Poliesportiu de Puigcerdà, a la 42a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT. Els participants seguiran direcció a Andorra resseguint els Pirineus. Com a novetat d’aquest any, serà la primera marxa cicloturista de l’Estat autosuficient energèticament ja que serà la primera i única marxa cicloturista en implementar energia sostenible i renovable.

Com va destacar, Jose Antonio Hermida, organitzador de la Marxa 3 Nacions by BWT a la presentació oficial, “és un orgull poder dir que som pioners a Espanya perquè estem obrint un nou camí als esdeveniments esportius per seguir pensant en el medi ambient en un futur. També servirà per posar la Cerdanya i Puigcerdà al mapa com a primer esdeveniment autosostenible.

Som molts els que comptem amb programes de reducció de residus i conscienciació mediambiental, però hem de seguir sumant, i aquest n’és un bon exemple”, destaca Hermida. La Marxa 3 Nacions by BWT és l’única al món que traspassa tres països donant un toc distintiu a cada un d’ells.

Es recorrerà el Pirineu espanyol, el francès i l’andorrà, passant per ports mítics i coneguts com és el Port d’Envalira de 2.407 metres de desnivell sent el pas de muntanya asfaltat més alt d’Europa, El Coll de Puymorens i La Tour de Carol. Tots aquests ingredients fan que la marxa cicloturista tingui un concentrat únic: tres països i 140 quilòmetres passant per ports de muntanya mítics del ciclisme mundial.

Cares conegudes que participaran a la 42ª edició

A més de José Antonio Hermida, que és la cara visible de la Marxa, també es comptarà amb ciclistes i exciclistes reconeguts com Oliver Avilés, Joaquim (Purito) Rodríguez, Antonio Ortiz, Noel Ruiz, Sandra Jordà, Hugo Drechou, Victor Koretzky, i altres esportistes professionals que practiquen el ciclisme com el pilot de Moto GP, Aleix Espargaró; el triatleta Nan Oliveras, els pilots de motociclisme Carlos i David Checa; i cares també conegudes com Roberto López, Eder Sarabia, Miguel Ángel Sáez, Saleta Castro, Sandra Alonso, Mashel Alnaimi i l’andorrana, Neus Serracanta, entre d’altres.

La marxa cicloturista 3 Nacions by BWT comptarà amb un tram cronometrat de la mà de Bryton, en un dels ascensos més representatius dels 140 quilòmetres: l’ascens al Port d’Envalira, entre els punts quilomètrics 93 i 99, on els participants més ràpids en categoria masculina i femenina entraran en un sorteig de productes Bryton.

Hi haurà també quatre punts d’avituallament on tots els participants podran hidratar-se i alimentar-se per seguir gaudint de les increïbles vistes i trams que ofereix la Marxa 3 Nacions by BWT. Aquests trams seran: al quilòmetre 68 a Andorra La Vella; al quilòmetre 80 a Canillo; al quilòmetre 99 al Port d’Envalira, i a l’arribada a meta a Puig-cerdà. Caldrà estar atents, doncs, al pas dels esportistes.

Des de la organització es vol fer especial èmfasi en respectar la natura i la carretera i fomentar que tots els participants s’emportin tots els embolcalls fins a l’arribada a meta on hi hauran activacions per tal de fomentar la petjada verda.