El Comú d’Encamp ha pres les següents mesures pel que fa a les zones d’aparcament de la parròquia mentre duri la situació d’emergència sanitària:

1. Exempció de pagament de tota la zona blava i verda de tota la parròquia.

2. Es posen en funcionament els dos nous aparcaments: Prat del Baró Nou, al costat de l’antic telecabina i Torrent Estret a la zona d’Hort de Godí, sense barreres i completament oberts. A la resta d’aparcaments no es poden obrir les barreres perquè tenen abonats i per tant, s’ha de garantir les places per aquests vehicles.

3. Es realitza el canvi a 24 hores dels abonaments de 12 hores nocturns. No cal realitzar cap tràmit perquè es farà automàticament.

Així mateix es recorda que tots els aparcaments d’Encamp disposen de mitja hora de gratuïtat, i d’una hora en el cas de l’aparcament de la plaça Sant Miquel i del Prat de l’Areny.

Les actuals mesures eviten que la gent s’hagi de desplaçar per moure els seus vehicles, i alhora garanteixen que en el cas d’acudir a serveis d’alimentació, farmàcia, mèdics,… indispensables hi hagi disponibles zones d’aparcament.

En funció del desenvolupament de la situació d’emergència i si es prenen noves mesures, s’anirà actualitzant la informació