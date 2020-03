Benvolguts andorrans i andorranes,

Estem vivint unes circumstàncies molt excepcionals i doloroses degut a la pandèmia del coronavirus COVID-19 que també ha afectat el nostre Principat d’Andorra. Gràcies a les Autoritats i als responsables de la sanitat anem coneixent els símptomes de la malaltia i la prevenció i defensa davant aquesta epidèmia, i per això els seus consells i recomanacions ens són molt necessaris i d’obligat compliment. És normal que tots estiguem preocupats i que desitgem que passin aviat aquests mals.

Us animo a mantenir la calma i la serenor, a viure aquest període de confinament amb esperit de cooperació i alhora amb creativitat personal i familiar, oferint solidaritat i ajuda als qui ens necessitin. Entre tots vencerem la por i la pandèmia. No ens deixem paralitzar ni angoixar pel que té d’inesperat i desconegut la infecció d’aquest virus. Fem cas de les recomanacions que amb prudència se’ns van donant.

No és només la preocupació per les conseqüències sanitàries d’aquesta epidèmia i la necessitat que tenim de reduir-ne els efectes, sinó que és normal que també ens interessi molt el futur del nostre País, especialment pel que fa a la seva economia i per les repercussions que tot pugui acabar tenint en les persones i les famílies més vulnerables. La dedicació i determinació que les nostres Autoritats estan duent a terme, cercant solucions pel bé d’Andorra, i sobretot la generosa entrega de metges, infermeres i personal sanitari, d’educadors i cuidadors, així com dels qui mantenen actius els serveis bàsics i els altres servidors públics, que tots agraïm tant, ens aporten seguretat i confiança. Ens hem d’unir com a País, entorn d’aquells que lideren la resposta a aquesta crisi inesperada de dimensió global. Fem pinya i guanyarem aquesta batalla contra el coronavirus i les seves conseqüències: “Virtus, Unita, Fortior”.

Des de la meva capella, us tinc molt presents, i cada dia prego per tot el Principat d’Andorra i per tota la Diòcesi d’Urgell, així com per tots els afectats i malalts del món, i dono gràcies per tantes accions petites o grans de servei, d’interès pels altres i de solidaritat. Estic convençut que de les crisis i del sofriment, podem ressorgir més forts, més solidaris i més lliures. Prego a la Mare de Déu de Meritxell que ens protegeixi com sempre ha fet al llarg dels segles, que ens alliberi de tota pertorbació i ens agermani en la fraternitat d’un sol Poble, ple d’esperança.

+Joan-Enric Vives Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra