El Comú d’Encamp aprova una desena de propostes del Consell d’Infants per a millorar la parròquia

El Consell d’Infants ha reprès, avui dilluns, la seva activitat a casa comuna amb motiu del retorn, per part del Comú d’Encamp, de les propostes presentades pels joves consellers per a millorar la parròquia. En total, la corporació ha aprovat una desena d’iniciatives impulsades pels infants. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat la importància de les propostes que els infants fan a través del Consell d’Infants i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha remarcat el valor afegit del Consell d’Infants, ja que “quan ens porteu aquestes propostes, a través de la vostra òptica, no només esteu pensant en vosaltres, en el vostre benefici, sinó en el benefici dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta parròquia”.
Una de les propostes destacades ha estat la promoció de la diversitat d’esports i en especial l’handbol al Pas de la Casa. Sans ha explicat que la iniciativa ja s’ha traslladat al Club d’Handbol Concòrdia Encamp amb l’objectiu d’obrir noves categories de cara a la temporada 2026-2027. Pel que fa al Pas de la Casa, el Comú treballa en l’organització de sessions de prova perquè els infants puguin començar a entrenar sense necessitat de desplaçar-se a Encamp. El conseller ha demanat la col·laboració del Consell d’Infants per a recollir possibles participants i valorar l’interès real que podria tenir aquesta activitat al poble.
En aquesta mateixa línia la corporació ha proposat integrar les jornades multiesportives dins l’Enfira’t, reforçant així la presència dels clubs esportius de la parròquia amb espais específics per a descobrir i provar diferents disciplines esportives. L’objectiu és donar a conèixer totes les activitats que es poden practicar a les instal·lacions esportives de la parròquia.
Una altra de les propostes aprovades és la millora de l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa. El projecte contempla la renovació de la pavimentació i la instal·lació d’un aparcament per a bicicletes, entre altres. La cònsol major, Laura Mas, ha felicitat els joves consellers per la iniciativa i ha anunciat que “la pavimentació es renovarà durant aquest estiu del 2026 i també s’hi afegiran un aparcament per a bicicletes i nou mobiliari urbà”. Mas ha recordat que en aquesta zona s’han realitzat diverses actuacions, com la impermeabilització del pati de les escoles andorrana i francesa, i que en un futur es traslladarà la biblioteca i el nou Espai jove a l’antiga escola bressol.
El Consell d’Infants també havia proposat millores als passos de vianants del Pas de la Casa. En aquest sentit, Joan Sans ha explicat que “s’organitzarà una sortida conjunta entre el grup d’educació viària i el Consell d’Infants per a analitzar sobre el terreny les possibles millores de seguretat viària”. Pel que fa al carrer Major, es reforçarà la senyalització vertical per a recordar que els vianants hi tenen preferència.
Activitats per a tothom i art al carrer
El Comú també impulsarà activitats intergeneracionals al Pas de la Casa i a Encamp. La proposta preveu organitzar jornades i tallers conjunts entre l’Espai Jove, Afers Socials i la gent gran, amb l’objectiu d’afavorir la convivència i l’intercanvi entre generacions, un tipus d’iniciativa que també va ser guanyadora en el Consell de Joves de la setmana passada.
Pel que fa al “campet” de futbol de davant del Complex s’hi instal·laran noves papereres per a facilitar la neteja i mantenir l’espai en bones condicions, i es realitzaran unes millores al tancament perimetral, entre altres.
Al parc de l’Ossa s’estudiarà la viabilitat tècnica d’instal·lar zones d’ombra als matalassos d’escalada mitjançant un sistema de tendals, amb l’objectiu que el parc es pugui gaudir durant qualsevol hora del dia.
També s’ha acceptat la proposta de crear murals artístics temporals. El projecte es desenvoluparà sota la coordinació tècnica del departament d’Infància i Joventut i amb el suport d’un artista, per a evitar espais de grafits incontrolats i fomentar un art urbà treballat i participatiu.
La iniciativa permetrà que cada any una escola diferent elabori un nou mural, que posteriorment serà renovat per un altre grup d’alumnes.
Pel que fa a l’espai per a gossos de les Bons, el Comú ha informat que ja s’ha completat el tancament perimetral de la zona. A més, els infants participaran en el disseny dels nous cartells informatius i escolliran la senyalització que s’hi instal·larà.
La proposta de crear un mercat de joguines i objectes de segona mà s’ha reformulat per a donar resposta a la voluntat dels infants de fomentar la reutilització i la solidaritat. El Comú ha explicat que els mercats físics requereixen normatives estrictes de comerç i higiene, així com espais d’emmagatzematge i classificació. Tot i això, la corporació s’ha ofert a col·laborar amb entitats socials i centres educatius que ja treballen en aquest àmbit, facilitant espais i suport logístic en el marc d’algunes de les fires que s’organitzen durant l’any.
La proposta que, finalment, ha quedat descartada és la de crear un rober solidari, ja que la parròquia d’Encamp ja disposa d’aquest servei, gestionat a través del departament d’Afers Socials. La cònsol major ha destacat que “farem arribar tota la informació a les escoles i a les associacions de pares perquè sapigueu que aquest projecte existeix i que, amb aquest gest, podem ajudar moltes famílies”.
Infants consellers durant un any, però també periodistes per un dia
Els consellers del consell d’infants també han tingut l’oportunitat, avui, de viure en primera persona com se senten els representants polítics davant les preguntes dels professionals de la comunicació.
Quatre joves han realitzat una roda de premsa posterior a la sessió, juntament amb la cònsol major i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, mentre els seus companys els hi feien preguntes sobre el tema a tractar i d’altres els fotografiaven.