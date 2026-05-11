Esports incrementa la dotació global de les subvencions esportives un 8% fins als 4,78 milions d’euros

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han presentat aquest dilluns l’adjudicació de les subvencions esportives 2026 per a les entitats legalment constituïdes al país. La ministra ha explicat que l’import global de l’ajut destinat a les federacions i entitats s’ha incrementat, enguany, un 8% respecte a l’any passat. Aquest increment, segons Bonell, es deu, d’una banda, a la voluntat de continuar donant suport a les entitats esportives i, d’una altra, per a potenciar l’impuls que duen a terme les entitats de l’alt rendiment esportiu, especialment, en nivell d’elit pel que fa a esports individuals i els esports col·lectius representats pels clubs històrics.
Mònica Bonell ha informat que el Govern ha aprovat una partida total de 4.781.127,93 euros. D’aquest total, es desglossa que 24 entitats són d’esports olímpics, 8 esports col·lectius i 8 més d’esports no olímpics. “Fa anys que el Govern dona suport a l’esport i prova d’això són els recursos pressupostaris que es destinen a les federacions i les entitats esportives, les quals juguen un paper important de cohesió social i són clau per al foment de l’esport”, ha assegurat Bonell.
Pel que fa al càlcul per a atorgar els ajuts ordinaris, Alain Cabanes ha relatat que s’ha tingut en compte una part fixa, és a dir, un import base que totes les federacions reben al gener de forma anticipada, segons l’ajut atorgat el 2023, i que correspon a les 7 dotzenes parts de la subvenció anual. L’import restant s’ha atorgat segons la disponibilitat pressupostària i una sèrie de criteris: la promoció de la igualtat de gènere, la col·laboració amb l’AGAD i/o l’EFPEM, la promoció d’activitats a l’exterior i la participació en esdeveniments organitzats per la secretaria d’Estat de Joventut i Esports, l’impuls de l’esport de base, l’adequació del programa esportiu, les formacions que imparteixen, l’ús dels serveis i de les instal·lacions que en fan del CTEO i, finalment, el compliment dels terminis.
En aquest punt, el secretari d’Estat ha especificat la valoració que s’ha fet, com a criteri variable per a atorgar les subvencions, de l’impuls de l’alt rendiment esportiu per part de les federacions i els clubs. En aquest sentit, pel que fa als esports individuals, s’ha augmentat la dotació pressupostària a aquelles federacions que disposen d’esportistes ARA en nivell Elit, ja que es considera que requereixen d’un suport econòmic addicionals, per totes les despeses derivades dels seus programes esportius. I, pel que fa als esports col·lectius, s’ha prioritzat la participació dels esportistes nacionals i residents, així com la categoria en que es competeix. Així, s’han atorgat subvencions per als esports col·lectius d’elit al Bàsquet Club Andorra, al Club de Vòlei d’Andorra, al VPC i a la Federació Andorrana de Rugbi per la selecció femenina.
La presentació dels ajuts també ha permès recordar que per tercer any consecutiu s’han realitzat els avançaments de les subvencions del 2026 al mes de gener per a facilitar la liquiditat de les entitats esportives durant els primers mesos de l’any i per fer front a les despeses previstes i dur a terme els respectius programes esportius. Així mateix, també s’ha recordat que, igual que els darrers dos anys, no hi haurà ajudes puntuals.
Finalment, també s’ha exposat que, a banda dels ajuts econòmics, la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports ofereix a les federacions i altres entitats esportives diferents serveis addicionals per a facilitar el seu funcionament tant esportiu com de gestió. Un servei comptable a 18 federacions i 1 club històric, així com servei de cessió de vehicles per a desplaçaments a estades i competicions amb 4 furgonetes que han estat utilitzades per 25 entitats esportives que ho han sol·licitat. S’ha donat prioritat d’accés a aquests serveis a aquelles entitats esportives que reben una subvenció inferior a 100.000 euros.
