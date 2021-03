El Comú d’Andorra la Vella convoca 147 places de treballadors eventuals aquest estiu

El Comú d’Andorra la Vella ha obert el termini per contractar 147 places eventuals per a l’estiu adreçades als joves de la parròquia, una xifra molt similar a la de l’any anterior, quan es van incrementar les places per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia i, també, amb la voluntat de contribuir a la reactivació econòmica. Concretament, es convoquen 50 places d’informadors turístics, 56 de monitors per a les activitats esportives, 27 de monitors per als espais de lleure i 6 per al Servei de Joventut, a més de 8 auxiliars per donar suport al Servei de Medi Ambient.

Els llocs de treball que ofereix el departament de Promoció Turística i Comercial estan adreçats als joves que vulguin donar-la a conèixer als turistes i atendre les seves necessitats. També fan enquestes entre els visitants per recollir la seva visió del país i la parròquia i conèixer quins punts cal millorar. Entre les 50 places n’hi ha de diferent tipologia. 36 són per exercir d’informadors de carrer i l’edat exigida per participar al concurs és dels 16 als 22 anys (cal que s’hagin complert els 16 anys abans de la data d’inici de la contractació). També hi ha un parell de places de responsables de grup, adreçades a joves d’entre 23 i 26 anys (s’han d’haver complert els 20 anys abans de la data d’inici de la contractació). A més, s’ofereixen 10 places d’informadors turístics, 1 de guia turístic i 1 altre de guia de muntanya. En aquest cas cal que els aspirants hagin complert els 18 anys abans de l’inici de la contractació.

D’altra banda, el departament d’Esports posa a disposició dels joves 56 places de monitor d’activitats esportives per dur a terme l’educació esportiva i física dels infants inscrits a les activitats esportives d’estiu del Comú. Igualment, el departament de Social obre 27 places per a monitors de les activitats de lleure que s’organitzen a la Ludoteca de Santa Coloma i al Casal d’infants del Llamp, també per als mesos de juliol, agost i principi de setembre, i el departament de Joventut obre 6 places de monitors també per cobrir la seva oferta d’estiu. En tots tres casos s’hi poden presentar joves entre 18 i 25 anys.

Finalment, el servei de Medi Ambient posa a disposició 8 places d’auxiliar, que s’adrecen a nois i noies d’entre 18 i 25 anys.

Les persones interessades a ocupar una d’aquestes places s’hauran d’adreçar al departament de Recursos Humans del Comú d’Andorra la Vella. Tota la documentació i requisits de les respectives convocatòries, així com les sol·licituds, es poden descarregar a través de la web del Comú, en aquest enllaç https://www.andorralavella.ad/comu/?q=recursos-humans i des del Comú es demana que es prioritzi l’entrega telemàtica a través del correu (gestio.rh@comuandorra.ad). També es poden fer arribar al carrer Prat de la Creu, núm. 72-74, 1r pis, tota la documentació i requisits de les respectives convocatòries.

Les sol·licituds hauran de presentar-se, degudament omplertes, signades i complementades amb tota la documentació demanada, abans de les 15 hores del 23 d’abril.