El Complex Esportiu d’Encamp acull el 29è Meeting Internacional de Natació amb 400 participants

Imatge del Meeting Internacional de Natació d’Encamp (Comú d’Encamp)

La piscina del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit aquest dissabte la 29a edició del Meeting Internacional de Natació d’Encamp, que ha comptat amb la participació de 15 clubs esportius nacionals i internacionals i prop de 400 participants.

Els clubs participants han estat: CN Encamp, CN Serradells, CN Escaldes, CN Tristaina, CN Puigcerdà, CN Balaguer, CN Viladecans, CN Granollers, CN Pere Manyanet, CN Sek, Orditziaigeri, Cleser, Lauesport, CN Berga Resort i Club Berga Tossalet.

La jornada s’ha dividit en dues sessions, la primera, a les 10 h del matí, ha acollit les categories prebenjamí, benjamí i màsters. Mentre que a la tarda, a les 17 h, s’han desenvolupat les aleví, infantil, júniors i absoluts.

Les proves han consistit en 100m estils per a totes les categories. Posteriorment, els 6 primers classificats de cada categoria han disputat les finals de 200m estils, exceptuant la categoria màster i les categories prebenjamí, per les quals la prova de 100m estils ha estat directa. A més, hi ha hagut una prova de relleus tant femení com masculí per a les categories benjamí i absoluts, on cada club ha comptat amb un equip per club i categoria.

En finalitzar cada sessió s’han celebrat els podis, on s’ha atorgat un trofeu als tres primers classificats de cada categoria. A més, tots els participants han estat obsequiats amb un record. I en els relleus, els tres primers equips de cada categoria han obtingut una medalla.