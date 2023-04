Els andorrans elegeixen aquest diumenge els seus governants per als propers 4 anys

Una noia amb la papereta i el sobre abans de votar en unes eleccions a Andorra (SFGA)

El Principat d’Andorra viu aquest diumenge, dia 2 d’abril, unes noves eleccions generals. Hi concorren, en aquesta ocasió, 6 candidatures nacionals, mentre que a les territorials n’hi ha una vintena repartides entre les 7 parròquies.

Candidatures nacionals

Pel que fa a totes aquestes candidatures, les nacional són, per ordre alfabètic: ACCIÓ, Andorra Endavant, Concòrdia, Demòcrates per Andorra, Liberals d’Andorra i l’aliança entre Partit Socialdemòcrata – Progressistes SDP +.

Els caps de llista d’aquestes candidatures nacionals són: Judith Pallarés (ACCIÓ); Carine Montaner (Andorra Endavant); Cerni Escalé (Concòrdia); Xavier Espot (Demòcrates); Josep Maria Cabanes (Liberals); i, Pere López (Partit Socialdemòcrata – Progressistes SDP +).





Candidatures territorials

Respecte a les candidatures territorials, només hi ha una única parròquia en la qual es presenti una sola formació. Es tracta de Canillo amb Demòcrates per Andorra.

A la resta hi ha candidatures que concorren soles als comicis i d’altres que ho fan en coalició:

. Encamp: Partit Socialdemòcrata + Agrupament Encampedà; i, Units per al Progrés + Demòcrates + Independents.

. Ordino: Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Liberals; Andorra Endavant; i, Partit Socialdemòcrata + X’Ordino.

. La Massana: Ciutadans compromesos + Demòcrates; Partit Socialdemòcrata SDP +; i, ACCIÓ + Independents.

. Andorra la Vella: Demòcrates + Liberals; Concòrdia; Partit Socialdemòcrata SDP +; i, Andorra Endavant.

. Sant Julià de Lòria: Andorra Endavant, Partit Socialdemòcrata SDP +; Concòrdia + Desperta Laurèdia; i, Demòcrates + Liberals + Independents.

. Escaldes-Engordany: Demòcrates + ACCIÓ + Independents; Partit Socialdemòcrata SDP +; i, concòrdia.





Unes dades

A. Demòcrates per Andorra és l’única candidatura que té presència a totes les parròquies, participant en solitari o bé en coalició amb altres formacions.

B. Tant a nivell nacional, com a nivell territorial, hi ha candidatures i candidats que repeteixen i també hi ha formacions i polítics que s’estrenen en el panorama electoral andorrà.

C. Respecte a l’electorat, en aquestes generals de 2023, poden votar un total de 29.958 persones, mentre que al 7 d’abril de 2019 n’eren 27.278.

D. Quant a electors per parròquia, a Canillo hi ha un cens de 1.199; Encamp, 4.341; Ordino, 1.903; la Massana, 3.483; Andorra la Vella, 8.693; Sant Julià, 4.476; i a Escaldes-Engordany, 5.863.

E. Al Principat d’Andorra, els col·legis electorals obren a les 9 hores i tanquen a les 19 hores.