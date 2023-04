El BC Andorra sotmet l’Estudiantes a un via crucis (85 a 51)

Czerapowicz llançant des de l’exterior (BC Andorra)

Parcial de 14 a 3 de sortida per al BC Andorra en el partit que aquest dissabte, 1 d’abril, l’enfrontava a l’Estudiantes al pavelló del Govern. I, això, que en aquest primer quart hi ha hagut atacs erràtics en ambdós conjunts. Han passat quasi bé 6 minuts d’aquest primer període sense que l’Estudiantes anotés un sol punt. Quan mancaven 4,21 per a la finalització ha arribat la primera cistella madrilenya (10-2). No ha estat una reacció visitant perquè els tricolors han fet un parcial de 19 a 3 (+16) que aportava tranquil·litat als de Natxo Lezcano. L’Estudiantes només ha fet 3 punts en els 10 primers minuts: Una cistella de 2 i un tir lliure. Així, al final del primer quart: 19 a 3.

El segon quart començava bé per al BC Andorra, amb un triple de Dee (22-3). Només començar, els tricolors s’han posat amb un +22 (27 a 5). I, aquí hi ha hagut una primera reacció de l’Estudiantes. Era això o el partit el perdia. Hi ha hagut un 27 a 11 i, després, un 30 a 16. Els de la capital espanyola, despertaven. Vaja, ho semblava, perquè els “tamarros” seguien inspirats i, ràpidament, empraven de nou tota la seva munició per a anar al descans amb un clar 44 a 19 (+25). Hi ha hagut un joc coral, de tot l’equip, però és just destacar dos homes: Rafa Luz i Micah Speight. Aquest darrer, tornava després de tres setmanes de baixa i, com li ha anat el descans…

Amb el descans finalitzat, s’iniciava el tercer quart. I, afortunadament per al BC Andorra, les dinàmiques no canviaven. De tal manera que els andorrans s’han disparat amb un “escandalós” 56 a 21 (+35). A partir d’aquí, l’Estudiantes ha començat a defensar en zona i, semblava, que la solució donava resultat perquè del +35 s’ha passat al +28. Però, altre cop, els tricolors es mostraven encertats en les diferents facetes del joc i posaven el 66 a 35 (+31) per a concloure el tercer període del matx.

En l’últim quart només quedava refermar la victòria. No s’albirava cap sorpresa vist els 30 primers minuts. I, ara, qui s’erigia com a protagonista era un incombustible Dos Anjos, insuperable sota cistella. D’aquesta manera, el BC Andorra se situava molt per sobre amb un claríssim 83 a 46 (+37).

Com era previsible, amb tanta diferència en el marcador, el conjunt de les valls s’ha relaxat una mica. Només una mica, perquè el lluminós ha seguit igual de sorprenent, amb uns registres molt a favor dels “tamarros”. I, així, s’ha arribat a la botzina final amb un contundent 85 a 51 (+34).

Si en un primer tram s’havia de destacar Rafa Luz i Micah Speight, en l’última part s’ha de posar de manifest les aportacions de Dos Anjos (20 punts i 4 rebots), aclamat i qui ha rebut crits de la “bombonera” d’MVP i, també, Tobias Borg (16 punts).

Al BC Andorra li queden 8 finals si aspira a pujar directe a l’ACB, una aventura molt complicada, però no impossible. Altrament, tocarà passar pel calvari dels play off, del tot injust amb la campanya que estan realitzant els de Natxo Lezcano. De moment, ara toca gaudir de la gran victòria d’aquest dissabte i al fet de mantenir el liderat de la LEB Or.