El cinquè seminari del cicle per a ONG a la UdA se centrarà en la comunicació digital

Cartell de cicle de seminaris de cicle formatiu a la UdA (Andtropia)

Els propers 25 i 26 d’abril tindrà lloc el cinquè dels sis seminaris del cicle formatiu per a entitats sense ànim de lucre que es centrarà en la comunicació digital. El curs serà impartit per Fernando Blanco, director de SisèGrau. Llicenciat en Publicitat i RP per la UAB i postgrau en Producció publicitària i Below-the-line per la URL-Blanquerna. Formador de màrqueting i comunicació online des de 2010 a la Cambra de Comerç, el Servei d’Ocupació i la Universitat d’Andorra.

Durant les sis hores de formació (dimarts 22 i dimecres 26 de les 18 h a les 21 h), s’explicarà que s’entén per comunicació digital, els canals a utilitzar i els públics als quals dirigir-se. També es donaran eines i recursos per a preparar una estratègia, pla i campanya digital amb exemples i bones pràctiques sense deixar de banda la comunicació offline.

Les inscripcions, disponibles a www.uda.ad, estan obertes fins al 16 d’abril de 2023 i el preu de la matrícula és de 30 euros.

Tota la informació sobre el cicle de seminaris està disponible aquí.