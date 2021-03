El certificat electrònic també es pot obtenir directament al Comú d’Encamp

El Comú d’Encamp posa a disposició dels ciutadans l’obtenció del certificat electrònic acudint directament al servei de tràmits del Comú, evitant el desplaçament fora de la parròquia. Fins ara, per a la realització d’aquests tràmit era indispensable acudir al Govern. Conjuntament a l’obtenció del certificat electrònic, es podran realitzar també des de la parròquia altres tràmits, com la sol·licitud de la targeta Magna, a partir d’avui mateix, i en breu, s’hi afegiran l’obtenció de la targeta Blava, la sol·licitud d’atorgament de la targeta especial d’aparcament i la pensió de solidaritat de la gent gran, que per obtenir-los també s’havia d’acudir exclusivament al Govern.

La consellera d’Administració i Finances, Josefina Rodríguez ha explicat que “l’objectiu és facilitar la relació del ciutadà amb l’administració evitant desplaçaments innecessaris” i ha afegit, els que obligatòriament s’hagin de fer presencials que almenys es puguin fer a la parròquia, i els que es puguin fer telemàtics, que es puguin fer des de casa.

La consellera ha volgut remarcar que tant la targeta Magna, com la pensió de solidaritat precisament són tràmits que els interessats són persones grans, i per tant, des d’Afers Socials s’informarà de la possibilitat d’obtenir-los des d’aquí.

El director del Departament d’Administració, Miquel Alís, s’ha centrat en explicar que es vol impulsar l’obtenció del certificat electrònic perquè és el pas previ perquè els ciutadans puguin després realitzar el màxim possible de tràmits de forma fàcil des de casa seva, ampliant així l’administració en un format 24/365. El director del Departament s’ha referit als 21 tràmits comunals que es poden fer ja actualment per internet sense haver d’acudir al Comú, com per exemple, la presentació dels rendiments arrendataris, les sol·licituds de bonificació de la taxa d’higiene,… i ha anunciat que abans de l’estiu es vol incorporar-ne vuit més, com per exemple, les autoritzacions per a la instal·lació de terrasses, els certificats de residència, cadastre,… i per això “és indispensable que promoguem i facilitem que els ciutadans obtinguin, prèviament, els certificats electrònics“.

La inversió prevista per part del Comú per aquest any és al voltant d’uns 30.000 € per seguir avançant amb la implementació de l’administració electrònica.

Dels tres tipus de certificats electrònics existents: l’individual, el corporatiu i el de representació, de moment, des del Comú es realitzaran els individuals, i per sol·licitar-lo només caldrà acudir presencialment una vegada al servei de tràmits a Encamp o al Pas de la Casa amb el passaport o document d’identitat en l’horari habitual.

Els avantatges de tenir certificat electrònic són que es poden fer els tràmits sense desplaçar-se i en qualsevol moment del dia i de la setmana, els documents amb signatura electrònica no poden ser manipulats, tenir una única identificació per a múltiples plataformes, tant públiques com privades (Govern, FEDA, Andorra Telecom, comuns, CASS, bancs…). S’estalvia paper i emmagatzematge, per tant, també s’ajuda a reduir l’impacte que té en el medi ambient. El certificat electrònic és gratuït, perquè el subvenciona Govern.

Trasllat temporal del servei de tràmits al Casal del Poble

Finalment s’ha informat que des del l’1 de març fins a finals d’octubre, el servei de tràmits de casa comuna a Encamp estarà ubicat a la primera planta del Casal del Poble mentre durin els treballs de millora de la ventilació i de l’eficiència energètica de l’edifici de la plaça dels Arínsols, però continuarà funcionant amb normalitat.