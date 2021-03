Mireia Gutiérrez anuncia la seva retirada de l’esquí professional

Mireia Gutiérrez, amb 32 anys i més de la meitat de la seva vida dedicada al món de l’esquí, deixa la pràctica professional. Així ho ha anunciat avui en roda de premsa. Mireia Gutiérrez deixa una base ben forta de treball, determinació i entrega al seu esport, exemple per a les esquiadores i els esquiadors que sempre l’han tinguda com a referent.

Mireia Gutiérrez va debutar al circuit FIS la temporada 2003/04, i entra a l’equip nacional d’Andorra la temporada 2007/08. La seva primera participació als Jocs Olímpics d’Hivern va ser a Vancouver 2010, mentre que a la Copa d’Europa va debutar al 2004 i a la Copa del Món al 2009.

El seu millor rànquing mundial punts FIS ha estat la 21a amb 7,88 punts en eslàlom. En Copa del Món, el seu millor rànquing ha estat 45a amb 11 punts, mentre que el rànquing general de punts Copa d’Europa ha estat 9a amb 232 punts. Gutiérrez ha assolit 79 podis en la seva carrera, i ha estat 85 vegades dins del top10.

Ha competit en 9 proves d’uns Jocs Olímpics d’Hivern, sent el seu millor resultat la 18a posició de la combinada dels Jocs de Sotxi (Rússia).

Als Campionats del Món ha estat en 13 proves, amb la 19a posició de la combinada de Val d’Isere com a millor resultat.

A la Copa del Món ha participat en 62 ocasions, amb la millor plaça la 9a del Team Paral·lel de Soldeu, i la 20a a l’eslàlom de Zagreb. Gutiérrez ha entrat quatre vegades dins del top30 de la Copa del Món.

A la Copa d’Europa ha estat en 131 curses, amb dos podis: 2a a Kronplatz i 3a a Bad Wiessee, i 25 vegades al top15 de Copa d’Europa.

Així mateix, compta amb 150 proves FIS dins del top30, amb 43 podis en curses FIS: 17 victòries, 12 segones posicions i 14 terceres.

A l’acte d’avui han acompanyat a Mireia Gutiérrez el president de la FAE, Josep Pintat, el gerent de la FAE, Carles Visa, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, el director de la secció d’alpí de la FAE, Max Tissot, i el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas.

Mimi: “Una carrera esportiva té un inici i un final”

Mireia Gutiérrez ha explicat els motius del seu adéu: “Vull fer oficial que poso terme final a la meva carrera esportiva com a esquiadora professional. Són molts anys de carrera, dedicant-me a aquest esport, deixant-me la pell. Avui puc somriure, estic molt contenta perquè em trec un pes de sobre de molta pressió que he portat molts anys. Pressió, molta que m’he posat jo. Acabo amb molt bons resultats i molt contenta. Soc la persona que soc ara gràcies a l’esquí. Penso que és un bon moment per deixar-ho. Aquesta no ha estat una decisió presa d’un dia per l’altre. Com tot esportista, ningú és etern. Una carrera esportiva té un inici i un final, i ha arribat el meu moment. El meu cos em demanava baixar el ritme”.

Max Tissot: “És una lluitadora”

Max Tissot: “Desembre 2003 entrava com una bomba al circuit FIS i guanyava un gegant FIS. Sí, un gegant. Ja al 2008 disputava la seva primera Copa del Món a la Molina. Va tenir l’honor de representar el seu país a tres Jocs Olímpics, ha disputat 62 proves de Copa del Món, cinc vegades a la segona mànega. A la Copa d’Europa ha fet 131 curses i dos podis… Sempre ha demostrat una determinació i professionalisme enorme. I un caràcter ben marcat que els atletes com ella sempre tenen. S’ha de treballar fort, patir sovint i molt de sacrifici. Per arribar lluny es necessita caràcter i força de voluntat, a través de totes aquestes temporades sempre ha cregut en les seves possibilitats. És una lluitadora. No podem parlar de Mimi sense dir que sempre ha sigut una persona disponible. Al circuit mundial tothom coneix la Mimi, però també al teu germà, el Guti, que t’ha acompanyat tants anys. Ha deixat la bandera d’Andorra ben alta”.

Carles Visa: “Avui diu adéu la corredora amb més caràcter de la FAE”

Carles Visa, gerent de la FAE: “Hem passat moments bons, molt bons i també tensos, discussions constructives, i tot amb un objectiu comú que és el d’evolucionar. Els resultats han estat molt bons. Se’n va la Mimi, que des del dia 1 que va entrar en l’equip nacional fins ahir ha estat una professional excel·lent, ho ha donat sempre tot, s’ha esforçat en tot i al final els millors resultats en esquí alpí són seus, i crec que si no hem arribat més lluny és justament per aquesta duresa a la que faig referència… però en cap cas no se li pot retreure res i hem d’estar molt, molt orgullosos amb la carrera que ha realitzat als equips Nacionals de la FAE. Avui diu adeu la corredora amb més caràcter de la FAE, la corredora que més m’ha exigit, la que més pressió m’ha posat i alhora la que us prometo que més trobaré a faltar! Tenir la Mimi a la FAE ens ha ajudat a créixer, ens ha ajudat a evolucionar, a ser més exigents, i sobretot a ser millors professionals… i al final, si tot aquest caràcter, si tota aquesta exigència, s’equilibra amb treball, esforç i resultats només podem dir: Moltes gràcies, Mimi, per tot”.

Placa del president

Josep Pintat, president de la Federació, ha lliurat a Mireia Gutiérrez una placa dedicada amb motiu de la seva aportació durant tots aquests anys a l’esquí del país: “Em sap greu que marxi perquè el poc que he pogut estar amb ella aquest temps he vist que sempre ha sumat molt per la federació, té uns valors molt positius i li agraeixo el temps que hem coincidit i el que ha fet durant tots aquests anys. Estic segur que tindrà una vida plena d’èxits”.