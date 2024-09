El centre Dinosfera de Coll de Nargó acull l’exposició “Permo-Trias: Quan la vida quasi va desaparèixer de la Terra”

Cartell de l’exposició ‘Permo-Trias: Quan la vida quasi va desaparèixer de la Terra’

El centre d’interpretació Dinosfera de Coll de Nargó acull fins al 3 de novembre l’exposició titulada “Permo-Trias: Quan la vida quasi va desaparèixer de la Terra”. La mostra, a càrrec del Museu Balear de Ciències Naturals (MUCBO), l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i el Geoparc mundial UNESCO Orígens, convida els visitants a explorar com eren Catalunya i les Illes Balears durant el Permià i Triàsic, just abans de l’ascens dels dinosaures.

L’exposició ofereix una experiència immersiva amb dos diorames a escala real. El primer diorama transporta el públic als rius del Permià, recreant l’entorn on es troba el petit Tramuntanasaure, acompanyat d’un gorgonopsi i un enorme captorrínid moradisaurí. El segon diorama submergeix l’espectador als entorns lacunars del Triàsic, mostrant una variada selecció de plantes i insectes recuperats dels jaciments de Mallorca.

La mostra també brinda l’oportunitat de contemplar impressionants fòssils de la Pedrera d’Alcover, amb una antiguitat de 240 milions d’anys, que inclouen un fòssil de cranc de ferradura, diverses espècies de peixos i l’esquelet d’un lariosaurus, un petit rèptil marí. A més, la proposta presenta recreacions a escala real dels peixos d’aquest mateix jaciment, juntament amb una rèplica d’una superfície que mostra les petjades deixades per diversos rèptils en els sediments del Permià de Mallorca.

Finalment, per a una experiència completa, els visitants tenen l’oportunitat d’explorar reconstruccions en 3D d’una larva de mosquit, una panerola i una efímera mitjançant una pantalla tàctil interactiva.





Divulgació científica

L’exposició itinerant és el resultat del projecte de divulgació científica “Permo-Trías, cuando la vida casi desapareció de la Tierra”, finançat per la FECYT. La va comissariar Rafel Matamales, conservador del MUCBO, qui va dedicar una part important de la seva tesi doctoral a aquesta iniciativa. D’altra banda, Àngel Galobart, cap del grup de recerca d’Ecosistemes dels Dinosaures de l’ICP, ha dirigit tesis doctorals centrades en el Triàsic i el Permià, a més de participar activament en les excavacions als jaciments del Montseny, Pirineu i Balears.





Moment clau en l’evolució el planeta

L’exposició ofereix un recorregut de 100 milions d’anys pels jaciments del Permià i Triàsic (fa entre 299 i 201 milions d’anys) de Catalunya i les Balears a través de fòssils provinents del Pirineu català, del Montseny, de Mont-ral i Alcover, de la Serra de Tramuntana i de Menorca. La similitud entre la fauna i flora dels dos territoris evidencia que fa aproximadament 250 milions d’anys formaven part d’una mateixa massa continental.

Durant el Permià i Triàsic, les actuals Catalunya i Balears es trobaven a tocar d’un golf, a la vora oriental i una latitud equatorial del supercontinent Pangea, on s’agrupaven totes les masses continentals del planeta. L’interval de temps geològic que presenta l’exposició va ser crucial per a l’evolució de la vida al planeta, i els jaciments exposats ofereixen una oportunitat excepcional per a comprendre els ecosistemes d’aquella època.

Va ser durant el Permià quan es va produir la primera diversificació dels llinatges de vertebrats, amb l’aparició dels sauròpsids (els avantpassats dels rèptils) i els sinàpsids (els avantpassats dels mamífers). Al final d’aquest període, va tenir lloc l’extinció massiva més catastròfica de la història de la Terra. Aquest esdeveniment va comportar repercussions ambientals devastadores, però també va donar pas al domini dels rèptils i, posteriorment, a la dinastia dels dinosaures que va durar més de 150 milions d’anys.





Restes esquelètiques

Els fòssils exposats provenen de les col·leccions de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i del Museu Balear de Ciències Naturals (MUCBO). En destaquen les restes esquelètiques, com ara una rèplica a mida real de l’esquelet de Tramuntanasaurus tiai trobat a Mallorca i rèpliques del crani i l’esquelet del Calmasuchus acri del Montseny.