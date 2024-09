L’FC Andorra empata a Lugo 0-0

Disputa de la pilota en una jugada aèria (FC Andorra)

L’FC Andorra de Ferran Costa ha empatat a zero, a Anxo Carro, en un partit de lliga insípid i avorrit, contra el Lugo. A la primera part, el més destacable per part tricolor ha estat un xut d’Álvaro Martín, molt centrat i fàcil per al porter local. De la seva banda, l’equip gallec no ha creat perill durant la primera part. El matx ha transcorregut amb moltes interrupcions, aturant el joc amb faltes un i altre equip.

A la segona part, al minut 54, una passada mil·limètrica d’Álvaro Peña ha posat a prova el porter del Lugo que ha sortit molt bé als peus d’Álvaro Martín. Els tricolors són els que han portat el domini del joc durant la segona meitat. Manu Nieto ha tingut dues bones oportunitats, al minut 58 i al 60. El defensa Marcos, però, ha impedit el que podia ser el primer gol de l’equip del Principat.

El resultat no s’ha mogut i el Lugo, forçant pèrdues de temps, ha aconseguit el seu objectiu de rascar un empat contra un Andorra que ho ha intentat fins al final, però sense sort.

El proper partit de l’FC Andorra serà a casa, a l’Estadi Nacional d’Andorra, contra el Real Unión d’Irún, el diumenge 6 d’octubre, a les 12 del migdia