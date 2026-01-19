El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre les inscripcions per al segon semestre amb 73 cursos

By:
On:
In: Societat
El Centre de Formació al Llarg de la Vida
El Centre de Formació al Llarg de la Vida (SFGA)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) obre les inscripcions per als 73 cursos de formació continuada professional i els de preparació de proves oficials que s’imparteixen de manera gratuïta per al segon semestre del curs acadèmic, és a dir, de febrer al juny. El període d’inscripció ha començat aquest dilluns, 19 de gener i finalitza el dijous 29 de gener, i es poden tramitar les sol·licituds a la pàgina web  http://www.cflv.ad/.

La programació inclou una oferta global de 73 cursos adreçats a la ciutadania en general orientada al desenvolupament personal i professional, a la millora de les competències digitals, a la comunicació, als coneixements d’Andorra, al treball en equip, el creixement personal, la preparació de proves oficials, entre altres àmbits, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge permanent i donar resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat laboral.

Entre les principals novetats del catàleg d’aquest semestre, destaquen diverses formacions innovadores i alineades amb els reptes actuals, com són la sostenibilitat bàsica a la vida quotidiana i laboral, eines pràctiques per a transformar la teva vida amb la PNL, acompanyament (coaching) per a potenciar el creixement personal i professional, identifica i connecta amb els valors de la persona, del grup a l’equip: activar la intel·ligència col·lectiva, aprèn a fer i a editar imatges professionals amb el mòbil, com i què escriure a les xarxes socials per a ser llegit i ser estimat, ser localitzat a Google i full de càlcul Excel 4.

Les persones interessades poden obtenir més informació trucant al 741 465, o bé, enviant un correu electrònic a cflv@educand.ad.

Amb aquesta oferta, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats reafirma el seu compromís amb una formació adreçada a tothom i promou el desenvolupament de competències al llarg de totes les etapes de la vida.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]