Darreres setmanes per a visitar, a la Seu, l’exposició “Refugiats. Andorra, país d’acollida”

L’exposició ‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’ encara les darreres setmanes d’obertura al públic. Aquesta mostra, que és d’entrada gratuïta, es pot visitar fins el dia 14 de febrer al centre cívic El Passeig de la Seu d’Urgell. Els horaris de visita són de dimarts i dissabte de 10 a 14 hores i de dilluns a dissabte de 16 a 19 hores.
A més, hi ha organitzades visites guiades i gratuïtes, a càrrec de l’historiador local Pau Chica. Després de la del dijous passat, les properes visites tindran lloc el divendres 30 de gener, a les vuit del vespre; i el dissabte 7 de febrer, a les dotze del migdia.
Recordar que l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat també ofereix visites concertades a aquesta exposició. Per a accedir-hi cal enviar un correu electrònic a info@espaiemerngol.cat.
L’exposició
L’exposició fa un recorregut per la història dels refugiats i dels que varen oferir refugi a Andorra, a través de material d’arxiu i fotogràfic, material històric i audiovisuals, i de la proposta de diverses activitats.
‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’ compta amb un doble objectiu: retre homenatge a tots els refugiats que han passat per Andorra al llarg de la història i, d’altra banda, plantejar una reflexió sobre el moment actual.
La mostra, organitzada per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i produïda per Cal Pal d’Andorra, ha comptat amb el suport de les Àrees de Cultura i Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu, i amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), CAPAU i el Servei d’Immigració.