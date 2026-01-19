La 3a Festa del Comerç se celebrarà el 29 de gener per a reconèixer diferents iniciatives, professionals i establiments del sector

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) celebrarà el proper dijous, 29 de gener, una nova edició de la Festa del Comerç d’Andorra, una cita ja consolidada en el calendari que té com a objectiu posar en valor el teixit comercial del país tot premiant diferents iniciatives, professionals i establiments del sector. L’esdeveniment reunirà representants institucionals, empresaris, professionals del comerç i agents econòmics del país en una vetllada que combinarà el reconeixement, la reflexió i el networking. La festa vol, precisament, reforçar el vincle entre el sector comercial i aprofitar l’ocasió per a destacar aquells projectes que contribueixen de manera activa a la modernització, a la millora de la qualitat i a la competitivitat del sector.
L’acte comptarà amb la conferència inaugural titulada “En el comerç, com arreu, tot es tracta de quin valor aportem”, a càrrec d’Alfons Cornella, expert espanyol en repensar el futur de les empreses i les organitzacions. És una de les veus més reconegudes en l’àmbit de la innovació i la transformació empresarial
Després de la xerrada, tindrà lloc el lliurament dels premis a la millor botiga de l’any, el reconeixement a un professional del sector en actiu o inactiu de reconegut prestigi, el premi a projectes o iniciatives de dinamització comercial, el guardó al millor aparador de Nadal, a la proposta més creativa o innovadora, la botiga sostenible i el premi MoraBanc a la millor gestió digital.
Un cop entregats els guardons, la vetllada continuarà amb un aperitiu i espai de networking, que permetrà als assistents compartir experiències, establir sinergies i reforçar la comunitat comercial del país.
Amb aquesta nova edició, la Festa del Comerç reafirma la seva voluntat de ser molt més que un acte de lliurament de premis i esdevenir un espai de trobada, reconeixement i impuls estratègic per a un sector clau de l’economia andorrana.