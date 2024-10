El Castaween, un fenomen cada cop més arrelat

Símbols típics de Halloween (Getty images)

“Castaween” és un terme relativament nou que fa referència a una adaptació dels Països Catalans de la celebració de Halloween. Aquesta festa, originària dels països anglosaxons, se celebra la nit del 31 d’octubre i està relacionada amb el món de l’ocultisme i el terror, amb disfresses, carabasses i la famosa frase “truc o tracte”. Tot i això, amb el temps ha sorgit el moviment “Castaween”, que busca adaptar aquesta celebració a les tradicions del territori, fent-la pròpia.

El concepte de “Castaween” va sorgir com a resposta a la creixent influència de Halloween als Països Catalans. Algunes persones consideren que aquesta festa, en certa manera, pot arribar a desplaçar tradicions pròpies de la cultura autòctona, com la Castanyada. Així doncs, el “Castaween” apareix com una iniciativa per a combinar ambdues festes. El “Castaween” es pot celebrar de diferents maneres, combinant disfresses i elements de Halloween amb productes i tradicions pròpies.





Alguns exemples d’activitats típiques són:

Disfresses amb temàtica de la zona: En comptes de personatges internacionals com vampirs o zombis, es poden fer disfresses inspirades en figures populars catalanes com la porca de Sant Antoni, el Drac de Sant Jordi o altres llegendes i personatges propis del territori.

Decoració amb elements típics: Les carabasses, sí, però també castanyes, moniatos i fulles de tardor, per a crear una ambientació pròpia i coherent amb les tradicions locals.

“Truc o tracte” amb panellets i castanyes: En lloc de repartir caramels, es poden donar petits panellets o castanyes torrades als nens i nenes que visiten les cases.

Llegendes i contes de por catalans: A més de les històries de fantasmes d’altres llocs, es poden explicar llegendes pròpies com la de la Dama Blanca de Montserrat, el Comte Arnau, o altres històries arrelades a la tradició oral dels Països Catalans.





“Castaween” i la Castanyada: Competència o convivència?

Mentre alguns veuen Halloween com una festa aliena a la cultura local, altres creuen que pot conviure perfectament amb la Castanyada, sempre que es respectin les tradicions pròpies. El “Castaween” busca precisament això: trobar un equilibri on tant grans com petits puguin gaudir d’una festa divertida i terrorífica, sense deixar de banda els costums de sempre.

El “Castaween” és una mostra de com les cultures poden adaptar-se i evolucionar per a crear tradicions noves i dinàmiques. Gràcies a aquesta combinació, el “Castaween” aconsegueix fer que les noves generacions connectin tant amb la tradició com amb la modernitat. Amb l’èxit creixent d’aquesta iniciativa, sembla que el “Castaween” ha arribat per a quedar-se i formar part del calendari festiu.