Encamp: Avancem pregunta per les alternatives a l’aparcament de Sant Miquel

Josep Lluís Agudo i Marta Pujol. Foto: Comú d’Encamp

Avancem (PS + Independents) ha presentat aquest dijous dues preguntes a la sessió del Consell de Comú d’Encamp. La consellera Marta Pujol i el conseller Josep Lluís Agudo han formulat les qüestions relatives al tall del subministrament d’aigua que van patir diversos punts de la parròquia la setmana passada i pels emplaçaments alternatius a l’aparcament de Sant Miquel.

Pujol i Agudo han demanat si el Comú ha pres mesures preventives per a evitar més incidències com la viscuda fa uns dies, la qual va deixar sense aigua els Cortals, Vila i una part del centre d’Encamp a causa d’una fuita per una intervenció de millora de la xarxa al pont de la Molina que va durar tot el matí. Així mateix, els consellers d’Avancem han preguntat a la corporació comunal quines alternatives tenen previstes per a allotjar concerts de Festa Major o esdeveniments esportius a l’aire lliure ara que es tancarà l’aparcament de Sant Miquel per a la construcció d’uns blocs d’edificis.