Títol: Élite

Durada: 60 min.

Gènere: Drama, Suspens, Judicial

Creació: Carlos Montero, Darío Madrona

Intèrprets: Georgina Amorós, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau

Temporades: 5 Capítols: 32

Sinopsi:

La història es desenvolupa a Las Encinas, un col·legi exclusiu espanyol. Allà van a estudiar els fills de l’elit. Un dia, la ciutat pateix un gran terratrèmol que destrueix el col·legi públic i els alumnes es veuen obligats a ser repartits per altres escoles de la localitat.

Tres joves de classe obrera, Samuel, Nadia i Christian, són admesos a Las Encinas, en aquest moment la lluita per les diferències de classes comencen fins a acabar amb un assassinat. Tots es pregunten qui ha pogut cometre el crim.

Marina és una jove que decideix ser amiga dels nouvinguts, tenint una especial relació amb Samuel, els actes són motivats per l’honestedat i l’honradesa. Christian és molt diferent, la festa és el seu dia a dia i els seus estrictes pares el volen allunyar d’això perquè estudiï i enfoqui la seva vida.

Si hi ha algú que té clar el seu futur és Nadia, els pares són musulmans i propietaris d’una botiga d’alimentació i té clar que l’educació és la millor via per arribar a ser diplomàtica o traductora a l’ONU.