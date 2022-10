El Burgos CF, proper rival del FC Andorra a la lliga, aquest dimecres (16:15h)

El FC Andorra té l’oportunitat de fer bo, aquest dimecres, l’empat al camp del Màlaga del darrer partit a la lliga SmartBank. Serà bo si aconsegueix imposar-se, a casa, al seu proper rival que no és un altre que el Burgos. L’encontre té una hora d’inici que no acontenta al club, ja que començarà a les 16:15h. Si bé és cert que a Espanya, aquest 12 d’octubre, és festiu, no és el cas al Principat. Per tant, no hi ha dubte que aquest fet minvarà l’assistència de públic a l’estadi.

El Burgos serà un rival complicat. Ara mateix ocupa la 5a plaça a la classificació amb 15 punts, els mateixos que suma el FC Andorra. De fet hi ha 5 equips amb aquests 15 punts, des de l’Sporting, que és quart, fins al propi Andorra que ostenta la 8a posició. El tècnic rival, Julián Calero, ha lloat l’inici de campanya dels tricolors, remarcant que dels 9 partits de lliga n’han disputat 6 lluny del Principat.