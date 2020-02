Actualment hi ha un centenar de casos de parotiditis epidèmica o galteres al país. Sembla que el brot que va iniciar-se a mitjan desembre va a la baixa, però des de Salut es recomana ser prudents.

La mesura preventiva més eficaç és la vacuna triple vírica. El perfil més comú d’afectats es troba als 26 anys i una de les hipòtesis és que l’efectivitat de la vacuna hagi baixat.

Mireia Garcia és metgessa de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut i recomana que “en el cas dels adults s’hauria de revisar el calendari de vacunacions, sobretot en els adults a partir dels 40 anys, en què la vacuna no estava en calendari i que no la tenen”. “Ara mateix es recomana una dosi en adult i això està fet, però per pauta i per fitxa tècnica de la vacuna, se’n recomenen dues”.

La persona afectada s’ha d’aïllar entre 5 i 7 dies a casa, sempre que no hi hagi cap complicació, i Salut revisa si les persones del seu voltant han rebut la vacuna. Garcia explica que “la posem només si les persones del voltant no tenen aquestes dues dosis o en alguns casos, si per exemple, en un entorn molt concret hi ha tres casos o més” perquè indica “que el virus a aquí està circulant”. “Per tal de tallar aquesta circulació, administrem una dosi més”.

No s’ha pogut detectar l’origen del brot, però Garcia assegura que no és una situació extraordinària, ja que als estats veïns se n’han observat de similars.

Algunes mesures de prevenció són no compartir gots, rentar-se les mans sovint i mantenir una distància d’un metre respecte a una altra persona.