Impulsar un petit parc fotovoltaic en alçada com a model per construir aquesta mena d’instal·lacions és un dels objectius que el ministeri de Medi Ambient es planteja de cara enguany o l’any vinent, contribuint així en el model de transició energètica. La ministra Sílvia Calvó així ho ha exposat en la jornada-esmorzar que ha organitzat l’Empresa Familiar Andorrana, centrada en com el capital privat pot contribuir a la transició energètica.