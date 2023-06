El BOPA passa per “l’estilista”

Captura de pantalla de la web del BOPA (Fòrum.ad)

El Govern informa de la millora i actualització visual i tecnològica de la publicació digital del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), que es duu a terme aprofitant els treballs de migració de la plataforma virtual on s’allotja.

D’aquesta manera, a partir d’aquest mateix dijous, els ciutadans podran gaudir d’un nou disseny de la pàgina web del BOPA més intuïtiu i simplificat. Alhora, s’ha renovat el sistema de cerca de continguts per a fer-lo més àgil, donant, per exemple, la possibilitat de buscar documents per la categoria d’organismes i per la de temes a la vegada, a diferència de la versió vigent fins ara que permetia cercar per l’un o per l’altre.

En les properes setmanes s’activarà el nou disseny també a l’aplicació adaptada a dispositius mòbils.