El Bisbat organitza un viatge a Roma pel Jubileu 2025

Programa del viatge a Roma

La delegació d’ensenyament del Bisbat d’Urgell organitza un viatge a Roma, del 28 de febrer al 2 de març, coincidint amb el Jubileu 2025. Durant aquests tres dies es duran a terme visites als llocs més emblemàtics de la zona. La sortida cap a terres italianes tindrà lloc el divendres, 28 de febrer, en autobús. Pel que fa a la tornada (23:25 hores), aquesta serà en avió de Roma a Barcelona i, després, en autocar fins Andorra.

L’organització informa que les places són limitades i que tan sols en resten una vintena de disponibles. L’expedició estarà formada per un total de 174 persones. Les inscripcions s’han d’efectuar a aprendrensenyarroma2025@gmail.com i el preu del viatge amb l’hotel inclòs (Hotel Cristoforo Colombo****) és de 310 euros que s’han de fer efectius abans del dijous, 20 de febrer.





Algunes de les activitats

En aquest viatge es faran nombrosos visites, com per exemple: Basílica Santa Maria la Major; Basílica de Sant Joan de Letran; l’Escala Santa; Trastevere; Fontana di Trevi; plaça Espanya; plaça Navona; Campo de Fiori i el Panteó. Aquests indrets pel que fa al dissabte, dia 1 de març.

Respecte al diumenge, 2 de març, es visitarà: Castell de Sant Angelo per a passar per la Porta Santa; missa a la Basílica de Sant Pere del Vaticà; i oració de l’Àngelus amb el Sant Pare. De cara a la tarda, es podrà seguir visitant -ara de forma lliure- altres atractius com: els encants de la Roma antiga; el Fòrum Imperial; la plaça Venècia, el Coliseum; Sant Pietro Vinculi i el Moisès de Michelangelo Buonarroti.