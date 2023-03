El BC Andorra vol trencar la mala ratxa a la pista del Burgos

Amb l’absència de Micah Speight, Rafa Luz, serà més director que mai (BC Andorra)

Jornada 23. Quan es parla de mala ratxa a la pista del Burgos no vol dir que el BC Andorra porti una trajectòria dolenta, aquest any, a la LEB Or. Ni molt menys. El seu periple a la lliga està sent de matrícula d’honor. L’explicació rau en que els tricolors mai han pogut guanyar als de Castella i Lleó a casa seva.

Per la dinàmica que porten els de Natxo Lezcano, aquesta, podria ser una bona ocasió per a conquerir el primer triomf a “cal Burgos”. Però, per a posar més morbo al duel, amb tot el viscut durant la temporada, resulta que els del Principat viatgen amb la baixa d’una de les seves peces principals en la construcció del joc: Micah Speight.

El base s’ha lesionat i estarà fora dels parquets, com a mínim, un mes i, això, sí que és un contratemps per al BC Andorra. De fet, durant tota la campanya l’equip ha anat arrossegant lesionats, la qual cosa, ha condicionat el rendiment a la lliga (que no ha estat dolent). Els casos de Rafa Luz i Tobias Borg són clars exemples.

Aquest dissabte, a les 20 hores, els andorrans saltaran damunt la pista de l’Hereda San Pablo Burgos, 7è classificat a la taula, però, aquesta dada, a dia d’avui, pot resultar enganyosa. Igual que els tricolors, es tracta d’un conjunt exACB. I, per postres, el rival s’ha reforçat de valent per a aixecar el vol en aquesta segona volta de la competició per a intentar retornar a l’elit del bàsquet espanyol.

A fe de Déu que, si el BC Andorra s’imposa en aquesta pista, les opcions d’ascens es consolidaran més que mai. Seguir liderant la LEB Or i somiar amb pujar passa pel compromís d’aquest dissabte.