Les finals de la Copa del Món de velocitat de Sella Nevea, condicionades per les altes temperatures

L’esquiador andorrà de para esquí, Roger Puig (FAE)

Roger Puig és a les Finals de la Copa del Món de velocitat de para esquí que es disputen aquests dies a l’estació italiana de Sella Nevea, però, tant ahir dijous com avui divendres, les curses de descens programades s’han hagut de cancel·lar.

Els problemes amb les altes temperatures s’han deixat notar a Sella Nevea, on no ha glaçat per les nits i, per tant, la neu no està en les òptimes condicions de seguretat. La previsió per a avui és una baixada de temperatures, amb la qual cosa l’organització confia en poder adaptar el programa.

De fet, ara mateix es treballa sobre l’opció de fer un descens dissabte i un altre diumenge, amb la qual cosa no es disputaria el supergegant.

D’aquesta manera, el rànquing de supergegant ja no es mourà aquesta temporada. Roger Puig finalitza la campanya, per tant, en la 13a posició del rànquing de la Copa del Món de supergegant amb 87 punts. El guanyador ha estat el francès Arthur Bauchet.

Pel que fa a la classificació provisional de descens de la Copa del Món, Puig es troba ara a la 10a posició amb 44 punts.





Del 13 al 17, tècnica a Cortina

Després d’aquesta cita de velocitat, les finals de la Copa del Món tindran la competició de tècnica del 13 al 17 de març a Cortina (Itàlia). En eslàlom, Puig és 9è amb 117 punts, mentre que en gegant ocupa la 13a plaça amb 82 punts.