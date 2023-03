El BC Andorra vol aprofitar, aquest dissabte, l’ensopegada del Palència

Nacho Llovet en una imatge del partit de la final de la Lliga Catalana de LEB Or (BC Andorra)

Oportunitat d’or, la que té aquest dissabte el BC Andorra per a posar un xic més de distàncies a la LEB Or respecte al seu més immediat perseguidor, el Palència. Ahir, els castellans van perdre, després d’un partit més que ajustat a la pista del TAU Castelló per 85 a 80.

Per a allunyar-se una mica més a la classificació i consolidar el liderat, els de Natxo Lezcano s’hauran d’imposar avui dissabte (18:30 hores) al Juaristi. El matx es disputarà al pavelló del Govern davant d’una afició que, segur, sabrà llegir l’oportunitat d’or que tenen els tricolors per a donar un pas més en les seves aspiracions cap a l’ascens a l’ACB.

El rival del BC Andorra, el Juaristi, a priori, semblaria assequible vista la seva situació a la taula. Però, ha quedat més que demostrat que a la LEB Or no hi ha rival fàcil. Els bascos són penúltims amb 5 encontres guanyats i 18 de perduts. De la seva banda, els andorrans són primers i acumulen 21 victòries per tan sols 2 derrotes.