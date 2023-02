El BC Andorra gestiona bé els tempos del partit davant el Cantabria i obté una nova victòria (62-80)

Partit entre el Cantabria i el BC Andorra de LEB Or (ATV)

Partit força igualat, tant en el primer com en el segon quart, amb alternances en el marcador. Ni l’Alea Cantabria, ni el BC Andorra es donaven marge per a escapolir-se l’un de l’altre. Ho ratifica el resultat en acabar els primer 10 minuts amb un 20 a 23 per als del Principat i, en els altres 10, amb un mínim 35 a 36. Per tant, màxima igualtat, encara que els de Natxo Lezcano han arribat a anar 8 punts per davant en el marcador en el segon quart.

En el tercer quart, després del descans, no ha canviat excessivament el panorama amb un Andorra fent la goma, intentant anar-se’n en el lluminós i, el conjunt local, escurçant distàncies. Els tricolors han tornat a obtenir 8 punts de renda, però el Cantabria tirava d’orgull i s’apropava de nou. Així, el tercer període finalitzava amb un estret 51 a 56. Tot per a decidir, doncs, en els últims 10 minuts del matx.

Aquest darrer quart era el tot o res i bé que ho sabia el BC Andorra que, si hi ha alguna cosa que ha sabut fer, és gestionar. Ha gestionat el ritme de joc i els punts de diferència que anava assolint. Fins que, en els compassos finals de l’encontre, la sang freda i el saber fer dels jugadors tricolors trencaven la igualtat que hi havia fins al moment per a enlairar-se definitivament amb un 62 a 80. Són 18 punts de diferència que no relaten amb exactitud el succeït en aquest duel de la lliga LEB Or.