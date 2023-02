La il·luminació per a facilitar els vols nocturns a l’Aeroport d’Andorra-La Seu, a punt per a la seva certificació

Les autoritats en el simulacre d’il·luminació a l’aeroport Andorra-La Seu (SFGA)

L’aeroport d’Andorra-La Seu ha encès, aquest dimecres, les noves llums de la pista i de la plataforma que hauran de permetre-hi l’aterratge i enlairament de vols nocturns. Ha estat en un simulacre realitzat amb èxit i que ha comptat amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i del conseller de Territori català, Juli Fernàndez.

Les obres d’il·luminació de la infraestructura s’han allargat cinc mesos i han tingut un cost d’1,05 milions d’euros –assumits per la Generalitat de Catalunya–. Els treballs han consistit en la instal·lació de tres torres d’il·luminació amb leds i d’onze torres de llums amb captació i bateries d’energia solar. També s’ha adequat la pista amb llums d’obstacles, leds i canalitzacions als laterals, i s’ha instal·lat un far d’aeròdrom a la torre de control.

Així, la nova il·luminació permetrà ampliar l’operativa de l’aeroport, facilitant-la també durant les hores en què no hi ha llum natural. No obstant, i per a reduir l’impacte visual i energètic, només s’encendran en cas que hi hagi operacions.

Ara serà el torn de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) de certificar les obres i atorgar els permisos necessaris per a poder usar els llums. És previst que tècnics d’EASA visitin l’aeroport els propers dies 7 i 8 de febrer.

El ministre Gallardo s’ha mostrat satisfet de les obres, i ha assegurat que “ampliaran les franges horàries operàries, obrint la porta a nous horaris de vol que han de permetre assolir majors índexs d’ocupació”. Gallardo també ha remarcat els esforços tant del Govern com de la Generalitat “per a fer créixer aquesta infraestructura, cabdal en la nostra estratègia de desenclavament”, i s’ha referit al proper repte de la instal·lació: “dotar-la d’un punt de control de persones i control de mercaderies i potenciar l’aeroport d’Andorra-La Seu com a infraestructura internacional amb vols procedents de fora de l’espai Schengen”.

Per la seva banda, el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha destacat que la voluntat d’ambdues institucions és “potenciar la infraestructura per a continuar creant oportunitats al territori; ampliar les franges horàries de funcionament, és ampliar també les oportunitats”. Fernàndez també s’ha referit a la col·laboració “intensa, coordinada i fructífera” entre el Govern i la Generalitat.

Fernàndez també s’ha referit a les recents obres d’adequació de la carretera de l’aeroport, que han suposat la renovació de la senyalització, la reparació de l’abalisament i de la barrera de seguretat, a més de la neteja del drenatge i els talussos. En aquest cas, el cost ha ascendit als 100.000 euros.