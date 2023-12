El BC Andorra cau a la pròrroga a Girona (107-104)

El tricolor, Jean Montero, al mig de pista, llançant per a acabar anotant de tres (ACB)

El BC Andorra ha patit una nova derrota a la lliga ACB. En aquesta ocasió ha estat aquest dissabte a la pista del Girona per 107 a 104. Els tricolors han tingut opcions fins al final i li han complicat la vida als locals, fins al punt de forçar una pròrroga ja que el temps reglamentari havia acabat amb empat a 93.

Val a dir que els de Natxo Lezcano han comandat el marcador en els dos primers quarts. En el primer, el resultat era de 26 a 38 per als andorrans i, en el següent, s’arribava al descans amb un lluminós més ajustat, però encara favorable als del Principat, 56 a 60. Sens dubte una puntuació ben significativa en tan sols 20 minuts d’encontre.

La tornada dels vestidors ha somrigut als gironins, els quals, aconseguien avançar-se per a arribar a la fi del tercer quart amb un 76 a 71 per a ells. El BC Andorra, que no ha pogut comptar amb tots els seus efectius per lesions o problemes físics, no ha abaixat els braços i plantava cara. Ho demostra el fet de disputar una pròrroga perquè el matx havia acabat 93 a 93 després dels 40 minuts. Com a dada, dir que a manca de només 30 segons, els andorrans guanyaven de dos, 91 a 93.

En el temps suplementari, el Bàsquet Girona no s’ha deixat sorprendre i s’enduia un ajustat triomf, per tres punts de diferència, 107 a 104. Nova derrota, doncs, per als tricolors que porten una ratxa negativa que cal trencar l’abans possible.