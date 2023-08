El Barça d’handbol ja entrena a Encamp

Els jugadors del Barça d’handbol amb els infants d’Encamp (Comú)

El Barça d’handbol és el següent equip del Futbol Club Barcelona que arriba a Encamp, la segona de les quatre seccions que aquest estiu començaran la pretemporada a Andorra i que, avui dimarts, en el seu “media day” han compartit una bona estona amb periodistes, infants i amants de l’handbol durant la recepció que el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha ofert a tot l’equip en el Complex Esportiu d’Encamp.

Després d’un matí d’entrenament a Prada de Moles i de planificar una setmana molt física aprofitant les diverses instal·lacions encampadanes, els blaugrana han rebut una calorosa benvinguda per part dels més petits de la parròquia que han pogut compartir amb els jugadors un entrenament a pista que recordaran per molts anys.

Els infants de l’Àrea de Jovent d’Encamp han jugat diferents partits entre equips formats pels professionals i la vuitantena d’infants de 6 a 11 anys participants en la jornada. Posteriorment, els petits han pogut fer diverses preguntes als jugadors per a conèixer-los de més a prop i descobrir algunes curiositats sobre la seva professió i el món de l’handbol.

Per a acabar, tots els assistents s’han fet una foto de família i els jugadors els han signat unes bosses promocionals d’Encamp als menuts. També els han fet entrega d’una samarreta i una pilota signades en record de la seva estada, que de forma ininterrompuda venen repetint des del 2018 a Encamp.

El cònsol menor d’Encamp ha recordat que “és una bona oportunitat perquè els més petits coneguin de més a prop més esports” en el marc de “les estades esportives d’elit que ajuden a situar Encamp com una destinació esportiva per a després atraure estades de tot tipus, amateurs i professionals que reporten un impacte econòmic molt positiu a la parròquia”.

Rascagnères també ha recordat que la setmana passada el Pas de la Casa va acollir una estada d’handbol amb un equip de la lliga francesa, el Fenix Toulouse, i varies estades infantils durant quinze dies al mes de juliol, que es repetiran durant el mes d’agost també al Pas de la Casa.

Carlos Ortega, entrenador de l’FC Barcelona d’Handbol ha destacat que les condicions d’Encamp per a acollir les estades d’handbol “són fantàstiques. Primer de tot poder entrenar en alçada, segon també el clima, perquè és bo tenir una temperatura més moderada per a poder dormir”. I, “sens dubte, destacar tot l’afecte i el tracte que sempre rebem per part d’Encamp”.

D’altra banda, Dika Mem, jugador de l’FC Barcelona i que repeteix estada a Andorra ha assegurat que a Andorra se sent “com a casa. Porto molts anys venint al país i per a nosaltres és un entorn molt bo per a poder entrenar”. A més, “quan marxem sempre ens emportem molt bones sensacions”.

A la sessió d’avui dimarts hi han participat també jugadors de la Federació Andorrana d’Handbol (FAH).

Les estades del Barça continuaran a partir de la setmana vinent amb les seccions d’hoquei i bàsquet femení.