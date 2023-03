El 21è Consell dels Joves aprova permetre la doble nacionalitat

Una imatge del Consell de joves d’aquest dimecres 22 de març (ATV)

Després del treball en comissió, els alumnes de tercer i quart curs de segona ensenyança han debatut les propostes. Destaquen l’aprovació de la reforma del sistema educatiu a segona ensenyança, la incentivació de les ofertes de treball per a joves i la doble nacionalitat.

La proposició de llei que més debat ha suscitat ha estat la proposició sobre la incentivació de les ofertes de treball i les pràctiques formatives per a joves de 14 a 17 anys. Demanen suport per a entrar al mercat laboral. “Jo penso que és una bona oportunitat perquè els joves guanyin experiència laboral, que es demana a moltes feines, i també perquè si et vols dedicar a alguna cosa, ho has de provar”, explicava l’alumne del Lycée, Tomàs Gea.

En un altre punt de la sessió plenària, els joves han aprovat la reforma del sistema educatiu. Demanen tenir un màxim de tres exàmens diaris i més temps per a esvair la ment. Una reforma basada en l’exemple d’altres països, tal com exposava l’alumna de l’escola andorrana d’Encamp, Elsa Vendrell. “Hi ha països que ja han aprovat aquesta jornada i aquest sistema obtenint molts bons resultats tant acadèmics, com del benestar dels infants. I també en l’àmbit esportiu.”

Els representants de tots els sistemes educatius també han aprovat la modificació de l’article 7 de la Constitució per a poder tenir doble nacionalitat. Aquesta aprovació comportaria un referèndum per a la modificació de la carta magna.

No tot han estat aprovacions. Els joves han refusat el descans setmanal de tres dies i la reducció del preu del lloguer dels pisos per a joves. Un debat del qual de ben segur han pres nota els representants polítics, que a hores d’ara estan en campanya.