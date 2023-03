A presó dos homes detinguts a Alp per portar 22 quilos de marihuana al cotxe

La marihuana comissada a Alp (Cerdanya) pels Mossos d’Esquadra. Foto: Mossos

Dos homes, de 27 i 29 anys, han ingressat a presó per portar 22 quilos de marihuana al cotxe. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública. Els Mossos els van detenir la nit de diumenge 19 de març després d’una persecució que va començar per l’N-260 a Ribes de Freser, en detectar-se un vehicle que circulava a gran velocitat i que va fer cas omís a les indicacions d’aturar-se.

Els agents van donar l’alerta a la comissaria de la Cerdanya en veure que el cotxe seguia el camí per la GI-400 en direcció a la Molina. Durant la fugida, l’automòbil escàpol va envair el sentit contrari de la marxa, posant en perill la circulació de la resta d’usuaris. Una patrulla que estava a Alp va poder copsar com el copilot passava al seient del darrere, llençava unes bosses per la finestra i els dos ocupants fugien corrents.

La policia els va poder detenir en aquell moment. Durant l’escorcoll del turisme, es va localitzar 380 euros en efectiu i 19 farcells de cabdells de marihuana. Aquest material, sumat a dos paquets més que havien llençat durant la fugida i que s’havien recuperat, sumen un total de 21 farcells de plàstics envasats al buit amb un pes de 22 quilos de droga.

Els detinguts, sense antecedents policials, van passar aquest dilluns, 20 de març a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Puigcerdà, que va ordenar el seu ingrés a presó.