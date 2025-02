Una porció de pastís de tres llets (Getty images)

Aquesta setmana la proposta gastronòmica de Fòrum.ad són unes postres. Ja fa unes setmanes que les festes de Nadal han quedat enrere i torna a ser un bon moment per a posar-nos a la cuina per a preparar una recepta que farà les delícies de tota la família, en especial dels més llépols. La recepta és per a elaborar un pastís, el de tres llets.

Ingredients

Per al pa de pessic:

5 ous

200 g de sucre

200 g de farina de rebosteria

1 culleradeta de llevat químic o pols de coure

1 culleradeta d’extracte de vainilla

Per a la mescla de tres llets:

400 ml de llet evaporada

400 ml de llet condensada

200 ml de nata per a muntar

Per a la cobertura:

200 ml de nata per a muntar (ben freda)

2 cullerades de sucre llustre (glace)

Canyella en pols (opcional)





Preparació

1. Preescalfar el forn i preparar el motlle

Preescalfa el forn a 180 °C. Engreixa un motlle rectangular o rodó amb mantega i enfarina’l lleugerament.

2. Preparar el pa de pessic

. Separa els rovells de les clares dels ous. Munta les clares a punt de neu i reserva-les.

. En un bol gran, bat els rovells amb el sucre fins que aconsegueixis una mescla cremosa i blanquinosa.

. Afegeix l’extracte de vainilla.

. Tamisant, incorpora la farina i el llevat químic, remenant amb suavitat per a evitar grumolls.

. Finalment, afegeix les clares muntades a la mescla, integrant-les amb moviments envoltants per a mantenir l’aire.

3. Coure el pa de pessic

Aboca la massa al motlle preparat i cou-la al forn durant 25-30 minuts, o fins que un escuradents surti net. Quan estigui fet, deixa’l refredar completament.

4. Preparar la mescla de tres llets

En un bol, barreja la llet evaporada, la llet condensada i la nata per a muntar fins que estiguin ben integrades.

5. Impregnar el pa de pessic

Quan el pa de pessic estigui fred, punxa’l suaument amb una forquilla o un escuradents per tota la superfície. Aboca la mescla de tres llets a poc a poc, assegurant-te que s’impregni bé. Deixa reposar el pastís a la nevera durant, almenys, 2 hores.

6. Preparar la cobertura

Munta la nata amb el sucre de llustre “glace” fins a obtenir una textura ferma. Estén-la sobre el pastís fred i, si vols, empolvora amb canyella en pols per a donar-li un toc aromàtic.