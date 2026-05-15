Educació publica un codi de bones pràctiques sobre les microcredencials per a adequar-les al mercat laboral

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha publicat el Codi de bones pràctiques per a les microcredencials, un document que estableix criteris clars sobre les formacions de curta durada que ofereixen les universitats del Principat, perquè aquestes puguin ser més entenedores i amb garanties de qualitat, pensades per a ajudar les persones a actualitzar coneixements i millorar la seva ocupabilitat.
Les microcredencials són cursos de curta durada —més breus que un grau o un màster— que permeten adquirir competències concretes en àmbits professionals específics. Estan especialment pensades per a persones que volen reciclar-se, ampliar coneixements o adaptar-se a noves demandes del mercat laboral, sense haver de cursar estudis llargs.
Amb aquest Codi, el Govern defineix de manera clara què es considera una microcredencial a Andorra i quina informació ha de constar als diplomes. Això facilita que estudiants, empreses i ciutadania puguin identificar fàcilment aquest tipus de formació, saber què acredita i confiar en el seu valor.
El document també fixa que les universitats són l’autoritat competent pel que fa a la qualitat, que les formacions han de tenir uns resultats d’aprenentatge clars i alineats amb les necessitats reals del món laboral. A més, obre la porta a utilitzar les microcredencials amb el reconeixement de l’experiència professional prèvia.
El Codi ha estat elaborat pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i de les universitats legalment establertes al país, en un treball conjunt i consensuat.
Amb aquesta iniciativa, “el Govern reforça la transparència del sistema d’ensenyament superior i posa a disposició de la ciutadania una eina que contribueix a fer més accessibles, útils i comparables les formacions de curta durada, en un context d’aprenentatge al llarg de la vida cada cop més necessari”.