Educació no preveu més contractacions però sí més espais per al curs vinent per les mesures sanitàries

Malgrat la incertesa que comporta la crisi sanitària, la ministra d’Educació ha destacat que l’objectiu és que el màxim nombre d’alumnes pugui tornar presencialment a classe el setembre amb aules amb uns 25 alumnes. Pronostica que les parròquies centrals necessitaran més espais, una qüestió que es treballarà amb els comuns i que, per ara, no caldrà contractar més personal docent.

Educació no espera que s’hagi de contractar més personal per al curs vinent, però sí pot ser que les escoles de les parròquies centrals necessitin més espais, una demanda que esperen rebre durant les primeres dues setmanes de juliol per part dels centres, ha comentat la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla.

Es treballa en tres escenaris possibles per setembre, però l’objectiu central és garantir un ensenyament al màxim de presencial possible, tot i que la decisió es prendrà en funció de la situació sanitària del moment.

La tornada a les aules de juny ha servit per fer un assaig de com s’estructurarien les unitats de convivència, un mètode clau a aplicar si el context és similar a l’actual, assenyala Vilarrubla.

En funció de com avanci la pandèmia la direcció serà una o altra, però és possible que es comenci amb un escenari i hi hagi canvis posteriorment.