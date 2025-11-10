Alda Rodríguez Ronchera, advocada, protagonitza el proper Teler Daurat

Alda Rodríguez Ronchera, advocada especialitzada en dret corporatiu, farmacèutic i startups, serà la protagonista de la pròxima edició al Teler Daurat. Rodríguez Ronchera compta amb una àmplia trajectòria assessorant empreses tecnològiques i inversors en el seu creixement, finançament i internacionalització. En aquesta nova edició, conduïda per Jessica Rivera, CEO & Cofundadora d’AUMENTIUM, s’abordarà la faceta legal dels negocis i com una bona estructura jurídica pot impulsar l’èxit d’un projecte emprenedor.
A més, la convidada compartirà consells pràctics sobre pactes de socis, constitució de societats, govern corporatiu, ampliacions de capital i compravendes de participacions, així com els errors més comuns que convé evitar des de l’inici. Com en ocasions anteriors, el públic assistent podrà realitzar les seves pròpies preguntes a la convidada, aportant dinamisme i enriquint l’experiència de tots els participants. L’entrada és gratuïta i l’aforament limitat.
La xerrada tindrà lloc a l’Hotel Roc Blanc, a Escaldes-Engordany, aquest dimecres 12 de novembre, a les 19 hores. Informació i reserves: https://www.aumentium.com/ca/zonadivulgacio/.