Eduard Márquez presenta “1969”, la seva nova novel·la

Feia 11 anys que Eduard Márquez no publicava una novel·la. L’últim dia abans de demà va sortir el 2011 i va significar per a ell el final d’una etapa. Es va dedicar a llegir molt, fins que va saber que havia trobat un sentit per al seu proper projecte: novel·lar el procés a la transició, del 1969 al 1980. No va ser fàcil, va abandonar dues vegades el projecte enmig d’un bloqueig creatiu del que en va voler fer partícips els espectadors i que va explicar en una conferència a l’escenari del Teatre Romea de Barcelona.

Ara arriba a La Trenca d’Andorra per a presentar els resultat d’aquests 11 anys de feina: 1969, una novel.la estratosfèrica en què l’autor desapareix del tot i on cada paraula respon o bé a documents o bé a persones amb qui ha parlat, ni un gram de ficció. La presentació tindrà lloc el dissabte, dia 23 de desembre, a les 12 hores, a la llibreria.

Al llibre s’hi troba, juntament amb veus orals de tot l’espectre d’extrema dreta a extrema esquerra, octavetes, cartes, manuals per a resistir les tortures o per a evitar els perills en la clandestinitat, discursos de Franco, lleis, informes policials, etc…

Márquez volia explicar el que ell va viure durant la transició, la derrota que va representar per a molts, la frustració de les il·lusions col·lectives i individuals.