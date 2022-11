Ja hi ha data per a la presentació del llibre “Recull d’eines antigues de pagesos i pastors”, d’Albert Rossa Naudi. L’autor recupera, així, la seva passió per les eines antigues que ja va demostrar el 2019 quan va publicar també amb Anem Andorra, “eines d’un temps passat”.

En aquesta ocasió se centra en l’estudi en les activitats agràries i ramaderes i, sobretot, en les eines necessàries per a dur a terme tasques com el cultiu del blat, la cria i la matança del porc, el treball de la fusta o la cura dels ramats d’ovelles que feien la transhumància. Tot plegat, recollit en un llibre profusament il·lustrat que “vol servir tant d’homenatge com de record als nostres ancestres”.

Rossa presentarà el seu nou treball al costat de Jordi Marquet i l’editor Josep Dallerès, el proper 15 de desembre a les 19 hores, al Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella.

Amb aquesta novetat, Anem Editors tanca l’any aportant al mercat andorrà i català dotze nous títols, essent així l’any més prolífic del segell encampadà.