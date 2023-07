Dues detencions coincidint amb la festa major d’Escaldes

Un home sent emmanillat (Pexel)

Durant la setmana, la Policia ha efectuat diversos controls de prevenció amb motiu de la festa major d’Escaldes-Engordany, on s’han detingut dues persones. Dimarts a les 04:35 hores, quan la patrulla va intervenir per a controlar un grup de joves que estava causant aldarulls, un dels implicats, veí del Principat, de 21 anys, va començar a injuriar els agents interventors. Per aquest motiu se’l va detenir per un delicte contra l’honor.

D’altra banda, aquest passat dimecres, a les 02:22 hores, un home no resident, de 21 anys d’edat, va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública, per trobar-se en possessió de 0,6 grams de metamfetamina i 1,5 grams d’haixix.