Dos últims minuts fatídics condemnen el BC Andorra, dominador a València (86-82)

Imatger del partit València Basket – BC Andorra. acb Photo / M.A. Polo

Un BC Andorra molt seriós durant 37 minuts de partit ha perdut un compromís de manera incomprensible amb un parcial de 19-3 a favor de València Basket en els 3 últims minuts de joc. El matx ha començat molt bé per als de Natxo Lezkano, amb un Marin Maric i un Jerrick Harding que trobaven cistella amb facilitat al primer quart, jugant de tu a tu contra tot un València Basket que ha vist com els andorrans marxaven un punt amunt al final del primer quart (19-20).

Al segon quart, Mihajlo Andric i un gran Adam Somogyi s’afegien a la festa dels tricolors i un gran esprint final, just abans del descans, posava el 32-38 en el marcador per a anar als vestidors amb una gran defensa dels andorrans. El jugador més destacat dels locals era un Kasius Robertson molt encertat des del triple.

L’atac dels valencians començava a funcionar al tercer quart, amb cistelles des de la mitja distància de Brandon Davies, però els de Natxo Lezkano no es deixaven superar sobretot amb un Jean Montero que despertava tant en atac com en defensa amb 7 recuperacions i 19 punts al final del partit.

L’equip andorrà començava d’allò més bé l’últim quart, aconseguint el màxim avantatge en el marcador (66-76) amb un excel·lent Jean Montero posant-se l’equip a les espatlles, però la intensitat valencianista i la baixada de ploms dels andorrans amb un fons d’armari molt just, ja que Rafa Luz i Stan Okoye no han jugat, juntament amb una Fonteta que era un autèntic infern ha condemnat els del Principat, amb un parcial en contra de 19-3, per a acabar perdent el partit per 86-82. D’aquesta manera és la setena derrota seguida dels tricolors que desaprofiten una gran oportunitat per a acabar amb la mala ratxa, davant d’un València que, amb aquest, ja són 5 els partits seguits guanyant a la Lliga ACB.