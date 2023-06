Dorsals esgotats per a la Trail 100 Andorra by UTMB®

Imatge d’una edició anterior de la Trail 100 Andorra by UTMB® (The IRONMAN® Group)

En menys de deu dies Andorra tornarà a ser el gran escenari d’una nova edició de la Trail 100 Andorra by UTMB®, una cursa de pura muntanya que se celebrarà del 22 al 25 de juny a la localitat d’Ordino, que serà el centre neuràlgic i el punt de sortida i arribada de totes les distàncies. Aquesta prova està emmarcada a l’Andorra Multisport Festival, l’esdeveniment d’esports de resistència i aventura organitzat per The IRONMAN Group.

La tercera edició de la Trail 100 Andorra by UTMB® comptarà amb la presència de més de 2.200 atletes que participaran en les quatre distàncies que ofereix aquesta prova de trail running: 105, 50, 21 i 7,5 quilòmetres, així com la Trail Kids. Una edició que ha generat una gran expectació entre els amants de les curses de muntanya i ja fa mesos que es van esgotar els dorsals disponibles per a les distàncies de 105, 50 i 21 km.

El director regional de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha afirmat que “en només tres anys de prova la Trail 100 Andorra by UTMB® s’ha posicionat en el calendari internacional de les millors proves de trail running del món. Ho ha fet perquè Andorra és un paratge inigualable que ofereix una experiència única, on Ordino com a centre neuràlgic ofereix l’opció als atletes de recórrer tot el país”.

Pérez també ha destacat “la feina de The IRONMAN Group, amb col·laboració de les autoritats, centenars empreses andorranes, més el gran volum de voluntaris que s’entreguen de ple en la celebració d’aquest esdeveniment. Una mostra inequívoca del reconeixement per part dels corredors és el fet que el cartell d’inscripcions exhaurides es va penjar al gener”, ha conclòs.

L’organització, a més, ha incorporat en el programa de 2023 la cursa Trail 100 Kids Race que tindrà lloc el divendres 23 de juny, a partir de les 18 hores a Ordino. Una prova apta per a nens amb edats compreses entre els 6 i els 13 anys. La inscripció gratuïta ja està disponible a la pàgina web i ofereix quatre recorreguts diferents, tots ells urbans.





Turisme esportiu, un benefici econòmic per al país

La celebració de la Trail 100 Andorra by UTMB® suposa un impacte econòmic positiu per al Principat, sobretot per l’arribada dels milers d’atletes i acompanyants que faran un mínim de tres nits al país, una dada de per si encoratjadora, ja que la xifra mitjana de pernoctacions del Principat està en dues nits. No en va, el trail running mobilitza cada cop a més persones que viatgen amb la seva família per a córrer i fer turisme als països on se celebra la prova, com és el cas d’Andorra, per a gaudir de la seva àmplia oferta turística.

Sense anar més lluny, l’edició del 2022 de l’Andorra Multisport Festival va generar un impacte econòmic directe de 6 milions d’euros, gràcies a la presència de 3.500 participants en totes les proves celebrades i als milers d’acompanyants que van pernoctar al país.

Per una altra banda, cal destacar que l’organització prioritza la contractació d’empreses locals per a oferir els serveis i equips que es requereixin. Això, traduït en xifres, indica que en les dues anteriors edicions d’aquest gran esdeveniment esportiu s’ha comptat amb la participació d’un centenar d’empreses andorranes amb les quals la relació laboral s’ha estès durant tot l’any a través de les diferents competicions.

En concret, el festival compta amb un total de 800 persones entre treballadors i voluntaris, de les quals gairebé 300 són andorrans, 55 persones de l’equip de The IRONMAN Group, una trentena dels quals són espanyols de l’oficina del sud d’Europa i els altres 25 són de l’equip internacional. Tot això, sense oblidar la presència de prop de 500 voluntaris del país que col·laboren de manera excepcional amb el bon desenvolupament de l’organització.

Amb tot plegat, no sorprèn que el Principat sigui un dels països amb un major benefici econòmic procedent de la celebració d’esdeveniments esportius. A Europa, l’aportació mitjana de l’esport en l’economia està al voltant del 2,2%, mentre que l’economia esportiva d’Andorra representa un 8%, segons un estudi presentat per Andorra Business a principis d’any.