Doble podi per a Edgar Montellà en el retorn al Campionat de Catalunya de Muntanya

Edgar Montellà competint a Alcover (FotoEsport)

Edgar Montellà (Speedcar-Pep Motor) va ser a Alcover (Tarragona) per a disputar la pujada que dona nom a la localitat de l’Alt Camp, prova que de manera tradicional obre el Campionat de Catalunya de l’especialitat (CCM). El pilot d’Encamp va arrodonir una gran actuació pujant al segon calaix, tant del podi scratch com del grup CM, i va ser superat només pel jove pilot català Jordi Vilardell Moreno.

En tornar a Alcover, després d’un any absent, Montellà es va mostrar molt regular des de la primera pujada d’entrenaments lliures, sempre en posicions de podi, però sense poder inquietar Vilardell que va tenir a favor seu la millor adaptació als nous pneumàtics que han de fer servir els CM en aquest campionat.





El canvi de pneumàtics va marcar el meeting d’Alcover

A la prova organitzada per TRAMSport es va fer efectiu el canvi de pneumàtics, un canvi obligat pel fet que AVON, la marca referència fins ara, va cessar la seva activitat empresarial i ha obligat els equips a treballar a fons en l’adaptació de les noves “sabates” per a les mecàniques.

La meteorologia també ha tingut conseqüències directes als cronos de la recta final de la jornada. En aquells moments es registraven prop dels 25 graus a l’escenari de la prova, la carretera que uneix Alcover amb Mont-ral i Prades, per la qual cosa els cronos que han pujat a la classificació final de la majoria dels pilots, han estat els de la primera pujada de carrera.

Edgar Montellà comentava així el seu pas per Alcover: “Sempre és important guanyar, però crec que començar amb un segon lloc, tant a l’absoluta com entre els CM, és un excel·lent resultat per a lluitar per un campionat que en aquests moments és el principal objectiu de la temporada”. A més, afegia: “No tenim cap dubte que a partir d’aquest moment hem de treballar en l’adaptació de les noves rodes per a intentar treure’n el millor rendiment. El nostre primer contacte amb aquestes rodes el vam tenir a Alcover, mentre que algun dels nostres rivals va tenir l’opció de treballar-hi molt abans. Posarem tot de la nostra part per a afrontar la propera prova (Pujada St. Mateu) en les millors condicions”.

Així és, la propera prova del calendari del CCM 2024 serà la Pujada Callús – Sant Mateu de Bages que, sota l’organització dels experimentats components del Moto Club Manresa, se celebrarà el darrer cap de setmana del mes d’abril (diumenge dia 28) .